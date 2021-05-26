開放地方買疫苗？陳時中表態了

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由於疫情嚴峻，不少地方政府也呼籲中央開放地方採購疫苗，南投縣長林明溱就指出，如果中央同意，將動用預備金向上海復星醫藥，採購30萬劑的BNT輝瑞疫苗，對此指揮中心指揮官表示，任何藥品、疫苗，要進來要經過申請程序，相關新的疫苗查核程序非常嚴謹，因為打到身體裡去，要確定利大於弊，陳強調，相關安全、品質、有效，都是我們關心的。
陳時中重申，地方想買疫苗還是要循正常的食藥署審查程序才能進來，好的、符合審查的就可以進來，但對於地方購得的疫苗分配，陳強調：「疫苗當然是中央指導下，來做相關的分配」，意味地方就算購得疫苗，恐怕也無法自由分配施打。
另外針對美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，台灣目前確診人數和確診率還是全世界最低的幾個地方，可能不會馬上獲得美國配送疫苗，對此陳時中也回應，AIT只是就台灣的觀察，發表自己的看法跟見解，跟美國未來分配疫苗沒有直接關係，在台灣任職很久會做一些國際比較，個人看法，他認為跟美國會不會優先配送疫苗給台灣，他認為是無關。
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