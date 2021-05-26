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開放地方買疫苗？陳時中表態了

▲指揮中心針對國內疫苗提出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對國內疫苗提出回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-26 14:50:31｜2021-05-26 15:33:07

中央流行疫情指揮中心，今（26）日召開例行記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增302例本土確診個案，以及校正回歸331例個案，並且新增11人死亡。

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▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
由於疫情嚴峻，不少地方政府也呼籲中央開放地方採購疫苗，南投縣長林明溱就指出，如果中央同意，將動用預備金向上海復星醫藥，採購30萬劑的BNT輝瑞疫苗，對此指揮中心指揮官表示，任何藥品、疫苗，要進來要經過申請程序，相關新的疫苗查核程序非常嚴謹，因為打到身體裡去，要確定利大於弊，陳強調，相關安全、品質、有效，都是我們關心的。

陳時中重申，地方想買疫苗還是要循正常的食藥署審查程序才能進來，好的、符合審查的就可以進來，但對於地方購得的疫苗分配，陳強調：「疫苗當然是中央指導下，來做相關的分配」，意味地方就算購得疫苗，恐怕也無法自由分配施打。

另外針對美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，台灣目前確診人數和確診率還是全世界最低的幾個地方，可能不會馬上獲得美國配送疫苗，對此陳時中也回應，AIT只是就台灣的觀察，發表自己的看法跟見解，跟美國未來分配疫苗沒有直接關係，在台灣任職很久會做一些國際比較，個人看法，他認為跟美國會不會優先配送疫苗給台灣，他認為是無關。

▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.26%43.74%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.61%26.39%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

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