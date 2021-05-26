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韓國瑜喊藍營首長團結爭疫苗　張博洋：又玩地方包圍中央

▲韓國瑜今（26）日在臉書發文表示「人命關天、疫苗優先」，並喊話國民黨14位縣市首長團結為百姓爭取疫苗。（圖／翻攝韓國瑜臉書）
▲韓國瑜今（26）日在臉書發文表示「人命關天、疫苗優先」，並喊話國民黨14位縣市首長團結為百姓爭取疫苗。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-26 13:09:40｜2021-05-26 13:12:11

前高雄市長韓國瑜在今（26）日凌晨1點多發文，表示「人命關天、疫苗優先」呼籲民進黨政府鬆手放開權讓各地方政府自行採購符疫苗，並喊出現在是國民黨14位縣市首長是團結起來的時候，為百姓爭取疫苗，對此台灣基進新聞部主任張博洋則認為，這已經不是國民黨陣營第一次玩「地方包圍中央」的手法，政治目的大於實質意義

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韓國瑜在臉書發文指出：「台灣自本土疫情爆發至今，每日確診病例與死亡人數持續增加。民眾面臨疫情肆虐，卻無疫苗可打的困境，終日惶惶不安，活在高度恐懼之中！在此，我誠摯呼籲民進黨政府，如果當權者內心還有人民，就請鬆手放開權力，讓各地方政府能夠自行向國際藥廠採購符合世界衛生組織標準的疫苗。國民黨14位縣市首長是團結起來的時候，為百姓爭取疫苗，以保護人民健康安全！」

張博洋表示，按照韓國瑜說法，藍營14縣市團結是要跟誰買疫苗？無非是「九二共識喊出來、中國疫苗就進來」，事實上，這已經不是國民黨陣營第一次玩這種「 地方包圍中央」的手法，2016年9月藍營8縣市首長赴中討觀光客，大喊九二共識，給當時的行政院長林全政治施壓，中方甚至派團來台洽商採購台灣水果，但根據統計，多數都是芭樂票，最後根本沒買

▲台灣基進新聞部主任張博洋認為，按照韓國瑜說法，藍營14縣市團結是要跟誰買疫苗？無非是「九二共識喊出來、中國疫苗就進來」。（圖／翻攝張博洋臉書）
▲台灣基進新聞部主任張博洋認為，按照韓國瑜說法，藍營14縣市團結是要跟誰買疫苗？無非是「九二共識喊出來、中國疫苗就進來」。（圖／翻攝張博洋臉書）
張博洋痛批，韓國瑜又跳出來喊話，再度讓人想起當年高雄的防疫，韓國瑜找了楊志良當防疫總顧問、不顧醫療資源有限大喊普篩、被酸「封城秀吉」，最後還砲轟中央「讓高雄變危險」，現在竟又出來大聲嚷嚷「開放縣市自行採購疫苗」。

張博洋認為，每一次藍營縣市要「聯合」幹嘛的時候，通常都不會有好事發生，而且「政治目的大於實質意義」，國民黨們現在就是在趁亂加碼，不切實際的去喊「開放縣市自行購買」，不然就是「沒把人命放心上」之類的道德呼籲，想騙支持度也想趁機重挫中央指揮中心的公信力。

對於韓國瑜說到「民眾相信政府、配合政府，卻換不來政府提供『安全』的疫苗」，台灣基進新聞部副主任陳子瑜則認為，亞洲國家目前都處於疫苗荒，在爭取疫苗上，中央政府會比地方政府更有力，藍營縣市如果真的按照韓國瑜主張，組隊去國際買疫苗，要在短時間之內「插隊成功」、「買到大量疫苗」，請問哪一個國家最有可能賣這個面子？答案當然是「中國」。

陳子瑜也質疑，中國的疫苗「安全嗎？、你敢打嗎？」，中國科興疫苗在巴西跟智利大規模施打之後，疫情反而持續攀升，中國國藥則被秘魯媒體踢爆，第三期臨床試驗有效率只有11.5％，「零食出了問題，頂多拉個肚子；疫苗出了問題，就不是拉個肚子能夠解決的了」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.69%26.31%
2021-05-24-2021-05-27
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