韓國瑜喊藍營首長團結爭疫苗　張博洋：又玩地方包圍中央

呼籲民進黨政府鬆手放開權讓各地方政府自行採購符疫苗，並喊出現在是國民黨14位縣市首長是團結起來的時候，為百姓爭取疫苗，對此台灣基進新聞部主任張博洋則認為，

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韓國瑜在臉書發文指出：「台灣自本土疫情爆發至今，每日確診病例與死亡人數持續增加。民眾面臨疫情肆虐，卻無疫苗可打的困境，終日惶惶不安，活在高度恐懼之中！在此，我誠摯呼籲民進黨政府，如果當權者內心還有人民，就請鬆手放開權力，讓各地方政府能夠自行向國際藥廠採購符合世界衛生組織標準的疫苗。國民黨14位縣市首長是團結起來的時候，為百姓爭取疫苗，以保護人民健康安全！」

藍營8縣市首長赴中討觀光客，大喊九二共識，給當時的行政院長林全政治施壓，中方甚至派團來台洽商採購台灣水果，但根據統計，多數都是芭樂票，最後根本沒買

▲台灣基進新聞部主任張博洋認為，按照韓國瑜說法，藍營14縣市團結是要跟誰買疫苗？無非是「九二共識喊出來、中國疫苗就進來」。（圖／翻攝張博洋臉書）

韓國瑜又跳出來喊話，再度讓人想起當年高雄的防疫，韓國瑜找了楊志良當防疫總顧問、不顧醫療資源有限大喊普篩、被酸「封城秀吉」，最後還砲轟中央「讓高雄變危險」，現在竟又出來大聲嚷嚷「開放縣市自行採購疫苗」。

國民黨們現在就是在趁亂加碼，不切實際的去喊「開放縣市自行購買」，不然就是「沒把人命放心上」之類的道德呼籲，想騙支持度也想趁機重挫中央指揮中心的公信力。

對於韓國瑜說到「民眾相信政府、配合政府，卻換不來政府提供『安全』的疫苗」，台灣基進新聞部副主任

你敢打嗎？

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