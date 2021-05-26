韓國瑜喊藍營首長團結爭疫苗　張博洋：又玩地方包圍中央

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張博洋表示，按照韓國瑜說法，藍營14縣市團結是要跟誰買疫苗？無非是「九二共識喊出來、中國疫苗就進來」，事實上，這已經不是國民黨陣營第一次玩這種「 地方包圍中央」的手法，2016年9月藍營8縣市首長赴中討觀光客，大喊九二共識，給當時的行政院長林全政治施壓，中方甚至派團來台洽商採購台灣水果，但根據統計，多數都是芭樂票，最後根本沒買。
張博洋痛批，韓國瑜又跳出來喊話，再度讓人想起當年高雄的防疫，韓國瑜找了楊志良當防疫總顧問、不顧醫療資源有限大喊普篩、被酸「封城秀吉」，最後還砲轟中央「讓高雄變危險」，現在竟又出來大聲嚷嚷「開放縣市自行採購疫苗」。
張博洋認為，每一次藍營縣市要「聯合」幹嘛的時候，通常都不會有好事發生，而且「政治目的大於實質意義」，國民黨們現在就是在趁亂加碼，不切實際的去喊「開放縣市自行購買」，不然就是「沒把人命放心上」之類的道德呼籲，想騙支持度也想趁機重挫中央指揮中心的公信力。
對於韓國瑜說到「民眾相信政府、配合政府，卻換不來政府提供『安全』的疫苗」，台灣基進新聞部副主任陳子瑜則認為，亞洲國家目前都處於疫苗荒，在爭取疫苗上，中央政府會比地方政府更有力，藍營縣市如果真的按照韓國瑜主張，組隊去國際買疫苗，要在短時間之內「插隊成功」、「買到大量疫苗」，請問哪一個國家最有可能賣這個面子？答案當然是「中國」。
陳子瑜也質疑，中國的疫苗「安全嗎？、你敢打嗎？」，中國科興疫苗在巴西跟智利大規模施打之後，疫情反而持續攀升，中國國藥則被秘魯媒體踢爆，第三期臨床試驗有效率只有11.5％，「零食出了問題，頂多拉個肚子；疫苗出了問題，就不是拉個肚子能夠解決的了」。
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