仍有8大偷營業　蘇貞昌：工作者、消費者應納入規範

行政院蘇貞昌院長今（26）日上午召開疫情會議，針對疫情發展、3級疫情管制措施延長等議題進行討論。行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌裁示時表示，在疫情3級管制期間，仍有8大行業違規營業，成為防疫破口，蘇貞昌認為除了要對葉這從重處罰外，工作者、消費者也應一併納入規制範圍。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-26 13:14:37｜2021-05-26 13:53:29
羅秉成表示，在今日的疫情會議中，中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官、衛福部長陳時中提出3級警戒的相關加強管制措施，包括加強取締受管制行業違法營業、賣場市集及餐飲業空間人流控管等。
陳時中建議，目前疫情嚴峻，延長3級警戒期間仍需加強相關管制措施，尤其必須加強8大行業違規營業的取締，其他例如賣場等營業也要落實人流管制措施，始能逐步使疫情趨緩。
針對仍有8大行業違規營業造成疫情破口的問題，蘇貞昌立刻指示警政署應持續加強查緝、立即法辦；為防堵疫情繼續擴散並圍堵防疫破口，CDC也應依《傳染病防治法》相關規定辦理，對於違規營業的8大行業，除從重處罰經營者外，也應將違規進出的工作者以及消費顧客一併納入規制範圍。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。