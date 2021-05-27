快訊／13人喪命！本土確診再添401人　又校正回歸266例

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增405例COVID-19確定病例，分別為401例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案266例，總計671例。確診個案中新增13例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為臺北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，臺中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、臺東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為臺北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及臺中市各3例，基隆市2例，嘉義市及臺南市各1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增13例死亡個案中，案1399為本國籍70多歲男性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月12日因其他原因就醫，13日檢驗陽性後住院，15日確診，24日死亡。案1753為本國籍60多歲男性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月13日出現咳嗽、呼吸困難等症狀，17日確診，20日收治住院，26日死亡。案2328為本國籍70多歲男性，有洗腎、心臟病等慢性病史，有萬華區活動史，5月16日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，17日就醫採檢，18日收治住院，19日確診，25日死亡。案2674為本國籍70多歲男性，有萬華區活動史，5月16日有喉嚨痛、咳嗽等症狀，17日因其他原因就醫後收治住院並採檢，20日確診，26日死亡。案2762為本國籍60多歲男性，有糖尿病、高血壓、哮喘等慢性病史，有萬華區活動史，5月18日出現發燒、腹瀉等症狀，20日確診，21日入住集中檢疫所，25日死亡。案3039為本國籍70多歲男性，曾接觸確診個案，5月18日出現發燒等症狀後就醫採檢，21日確診，23日入住集中檢疫所，26日死亡。案3179為本國籍90多歲女性，有萬華區活動史，5月19日出現發燒、發冷等症狀，20日就醫後住院，22日確診，25日死亡。案3429為本國籍60多歲女性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月17日出現發燒症狀，20日就醫後收治住院並採檢，22日確診，26日死亡。案4428為本國籍90多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病史，5月18日出現咳嗽及呼吸困難症狀，21日就醫後收治住院並採檢，24日確診，26日死亡。案5676為本國籍40多歲女性，曾接觸確診個案，5月19日採檢後入住防疫旅館，同日出現發燒症狀，25日死亡。案5993為本國籍60多歲男性，有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病史，有萬華區活動史，5月20日出現呼吸喘等症狀，24日就醫並採檢，當日死亡，26日確診。案6316為本國籍70多歲男性，有糖尿病等慢性病史，5月20日因出現呼吸困難症狀就醫並採檢，25日死亡，27日確診。案6503為本國籍50多歲男性，有主動脈剝離病史，5月22日出現呼吸喘等症狀，25日在家中昏迷後急救送醫，同日死亡，採檢後於27日確診。

指揮中心指出，新增4例境外移入病例中，案6175、案6369分別為30多歲及印度籍20多歲男性，於5月24日自印度入境，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診。案6557、案6585均為20多歲菲律賓籍男性，持有登機前3日內檢驗陰性報告。案6557於5月10日來臺工作，5月26日自主管理期滿後自費採檢，於今日確診。案6585於5月26日來臺工作，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診。上述4名個案在臺期間並無症狀。

指揮中心統計，國內累計434,840例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含381,735例排除)，其中6,761例確診，分別為1,124例境外移入，5,584例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另15例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3549、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中59例死亡。