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中國大陸拋橄欖枝　陳時中酸回：他們打的我們不敢用

▲2021年5月19日第二批COVAX獲配的AstraZeneca COVID-19疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）
▲2021年5月19日第二批COVAX獲配的AstraZeneca COVID-19疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-26 15:00:08｜2021-05-26 15:30:47

中央流行疫情指揮中心，今（26）日召開例行記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增302例本土確診個案，以及校正回歸331例個案，並且新增11人死亡。

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針對中國大陸媒體《上觀新聞》報導提到，上海市醫藥衛生發展基金會，對外表達願意捐贈台灣疫苗，強調上海各界關心台灣疫情，希望台灣能早日度過難關，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也正面回應。

陳時中提到，疫苗是救命的，但是也有風險在，審查上面是非常嚴謹的，但隨即他又補述：「一種是他們（中國大陸）沒在打的，我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用啦」。疫苗

另外針對先前到貨的41萬劑AZ疫苗，今天完成封緘，即將配發給地方政府來供施打，對於先前開放民眾自費施打，對此陳時中表示，恐怕要稍等，因為前段時間自費施打比例不算少，也超過一成，現在疫情這樣的情況，希望想自費施打的民眾稍微等一下，讓醫護等相關人員優先施打。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.26%43.74%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.61%26.39%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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