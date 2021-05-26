中國大陸拋橄欖枝　陳時中酸回：他們打的我們不敢用

中央流行疫情指揮中心，今（26）日召開例行記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增302例本土確診個案，以及校正回歸331例個案，並且新增11人死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-26 15:00:08｜2021-05-26 15:30:47
針對中國大陸媒體《上觀新聞》報導提到，上海市醫藥衛生發展基金會，對外表達願意捐贈台灣疫苗，強調上海各界關心台灣疫情，希望台灣能早日度過難關，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也正面回應。
陳時中提到，疫苗是救命的，但是也有風險在，審查上面是非常嚴謹的，但隨即他又補述：「一種是他們（中國大陸）沒在打的，我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用啦」。疫苗
另外針對先前到貨的41萬劑AZ疫苗，今天完成封緘，即將配發給地方政府來供施打，對於先前開放民眾自費施打，對此陳時中表示，恐怕要稍等，因為前段時間自費施打比例不算少，也超過一成，現在疫情這樣的情況，希望想自費施打的民眾稍微等一下，讓醫護等相關人員優先施打。
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