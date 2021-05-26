中國不再韜光養晦「戰狼」戰各國　泰唔士報：無實際效果

中國近年來對外交事務態度愈轉強硬，還被形容為「戰狼外交」。英國《泰唔士報》（The Times）發出文章，指出中國戰狼官近來在全球「怒髮衝冠」，屢次發表不符合外交慣例的言論。但文章中引述了分析指出，中國戰狼外交不但沒有實際效果，反而讓中國與其他國家關係交惡。





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自從2018年開始，中國外交作風逐漸強硬，減少了使用謹慎外交用語，並且逐漸開始使用強硬外交術語。更從中國民族主義濃厚的電影《戰狼》，衍伸出了「戰狼外交」這一詞。





《泰唔士報》刊出報導，指出中國外交官在過去都奉行鄧小平的「韜光養晦」方針，跟著官方聲明口徑、不隨意發表評論。但是在習近平掌權大約5年之後，這個作風漸漸轉為強硬，背離過往嚴肅、講求禮節的外交慣例。





文章提到習近平近年尋求改變中國在國際間的地位，外交官們而不僅為中國進行辯護，甚至還會主動出擊外國官員或是民間人士。中國官媒《環球時報》過去也指出，隨著中國國際地位提升，應該要更加明確地捍衛國家利益。





近期就發生過中國「戰狼外交」的案例，中共中央外事辦公室主任楊潔箎與中國外長王毅到美國阿拉斯加，和美國國務卿布林肯進行會談，當時楊潔篪提起美國屢傳非裔遭歧視或遇害的，來回應美國對於新疆維吾爾人權的質疑。另外，中國駐法大使盧沙野曾經以「小流氓」來怒罵法國學者。中國駐孟加拉大使也在上個禮拜，以強硬措辭警告孟加拉政府不能加入美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad）。





文章中特別點名中國外交發言人趙立堅，形容他「相當好戰」，在外交記者會上有過不少激烈發言，例如回應香港問題時，曾經回應「五眼聯盟」要「小心眼睛被戳瞎」。趙立堅更成為中國的「網路戰狼外交」先驅。在趙立堅率先開設推特帳戶之後，如今中國已經有189名外交官員，每個月用推特帳戶發出數以百計的推文，其中趙立堅更是把砲火對向美國的指控。





▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／美聯社／達志影像）

英國前駐中國外交官彭朝思（Charles Parton）指出，儘管戰狼外交官多次讓中國與其他國家關係惡化，但是他們不但沒有被制止，甚至還被嘉許升遷。曾經著書研究戰狼外交的彭博社前駐中國記者馬丁（Peter Martin）表示，中國外交態度轉變源自於對習近平的個人信仰。戰狼外交透過在國際舞台上，強硬提出中國利益的主張，對外交官而言，是最容易滿足習近平的方式。但沒有證據顯示，戰狼外交有任何效益。





《泰唔士報》報導也表示，戰狼外交的做法在外國不得人心，以中國駐英國前大使劉曉明為例，過去劉曉明被揭發，轉載他推特發文的人有超過半數都是假帳號。報導中進一步指出，戰狼外交官也禁不起在電視節目等平台接受質問，像劉曉明過去接受《BBC》訪問時，被問得啞口無言。彭嘲斯更直言，目前中國已經把外交成果放為次要，重點是要滿足中國崛起、西方衰落的論述。



