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北市聯醫急喊醫療體系快崩潰？陳時中：是非常緊張

▲因應全台本土疫情爆發，全台醫護人員站上第一線支援，不少醫生都忙到無法回家。（圖／NOWnews資料照片）
▲因應全台本土疫情爆發，全台醫護人員站上第一線支援，不少醫生都忙到無法回家。（圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-26 15:27:45｜2021-05-26 15:29:15

中央流行疫情指揮中心，今（26）日召開例行記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增302例本土確診個案，以及校正回歸331例個案，並且新增11人死亡。

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針對雙北城疫情重災區，北市聯醫也連日收治確診者，遭到醫護發生認為醫療體系快崩潰，對此，指揮官陳時中回應：「整體醫療上是非常緊張，但絕對沒有崩潰，大家還在積極備戰。」

陳時中也提到，目標大約九月，希望能夠達到比較高的疫苗接種比例，近來仰賴全民合作，相關醫護人員也非常辛苦，指揮中心也透過平台，招募了大概五千多名不在線的護理人員，他們都願意在國人打疫苗的時候傾力協助。

另外針對台北榮總有醫護染疫，醫療應變組副組長羅一鈞表示，已經匡列接觸者，也依據匡列原則，將員工、接觸者、沒有適當防護病患跟陪病家屬採檢，目前結果都是陰性，有近距離接觸還是會列為居家隔離，後面也會追蹤採檢。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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