高中職以下停課延長　中市府：期末考、畢業考彈性處理

國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨(25)日宣布，全國三級警戒延長至6月14日。台中市政府教育局表示，配合中央規定，台中市高中職以下學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧中心停課延長至6月14日，公私立高中職以下學校課程教學、畢業考、期末考與補考，採彈性多元方式處理、從寬認定為原則；畢業典禮配合暫停辦理，或採線上視訊方式舉辦。

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教育局表示，教育部長潘文忠昨日宣布全國各級學校及幼兒園停止到校上課延長至6月14日，台中市除社區大學及樂齡學習中心停課亦配合延至6/14外，學校校園、中正露營區及新龍崗露營區停止開放、戶外教育（含畢業旅行）延後辦理或取消等措施均配合延長，直至疫情趨緩為止。

教育局指出，國中教育會考部分，大陸考場暨補考維持6月5日及6日舉行，並於6月11日寄發國中會考成績單；高中及五專入學管道相關招生作業，依據修正後日程表配合辦理。

另針對需要特殊協助的學生，如家長無法照顧、學生無法居家學習等，學校會有老師或同仁妥善照顧，透過安排作業、教學資源網影片等，妥為規劃學生學習，避免學習落差，學校並主動與家長聯繫，讓家長安心，中午用餐時，將協助學生相關訂餐事宜。

有關教職員工（含兼行政職務教師、兼任及代理教師）出勤管理及教師授課形式，授權校長在維持基本校務運作及線上學習需要的前提下採彈性處理。