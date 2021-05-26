短短5天30多人死亡！張上淳：變種病毒導致傳播增加

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心說明，新增11例死亡個案（案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869）中，為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。發病日/採檢日介於5月7日至5月25日，確診日介於5月21日至5月26日，死亡日介於5月23日至5月25日。死亡個案中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心專家小組召集人張上淳表示，50多歲死亡個案，是有一些潛伏的疾病，其中有一位是高血壓，另外一位曾經有中風，也有高血壓狀況，確實有一些潛伏的疾病。
針對最近陸續通報有死亡個案，張上淳解釋，針對英國變種病毒，基本上許多國外研究裡還是覺得，傳播力比較強，也有一些報告認為，是疾病嚴重度可能會比較高一些，整體來說應該是因為傳播增加，這樣族群裡死亡率就會比整體族群來說比較高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。