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短短5天30多人死亡！張上淳：變種病毒導致傳播增加

▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-05-26 14:29:31｜2021-05-26 15:22:06

中央流行疫情指揮中心，今（26）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增302例本土確診個案，以及校正回歸331例個案，並且新增11人死亡。

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▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
指揮中心說明，新增11例死亡個案（案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869）中，為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。發病日/採檢日介於5月7日至5月25日，確診日介於5月21日至5月26日，死亡日介於5月23日至5月25日。死亡個案中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，50多歲死亡個案，是有一些潛伏的疾病，其中有一位是高血壓，另外一位曾經有中風，也有高血壓狀況，確實有一些潛伏的疾病。

針對最近陸續通報有死亡個案，張上淳解釋，針對英國變種病毒，基本上許多國外研究裡還是覺得，傳播力比較強，也有一些報告認為，是疾病嚴重度可能會比較高一些，整體來說應該是因為傳播增加，這樣族群裡死亡率就會比整體族群來說比較高。

▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
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2021-05-24-2021-05-27
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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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