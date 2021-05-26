立院明協商紓困預算　藍黨團：指揮中心應升到總統府層級

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書記長鄭麗文表示，國民黨團針對《紓困特別條例》修正草案，特別提出10大要求，第一，預算通過後，政府要在對短時間內拿到充足疫苗，讓全民免費施打；第二，過渡期間，第一線承擔高傳染風險的醫護、警消與外送物流人員，優先施打疫苗。第三，政府應盡速在全國廣設快篩站，找出病毒所在，才能根本解決；第四，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中抗壓力瀕臨極限，應由具公衛背景的副總統賴清德接掌指揮官；第五，針對請照顧假的家長，應以勞保投保人最低薪資7成，按日計算應給予每天796元生活津貼。第六，打開疫苗採購黑箱，加速疫苗採購；第七，參考韓國模式，積極爭取成為疫苗代工廠；第八，以給予防疫獎勵津貼方式，號召志工醫護加入防疫；第九，擴大紓困範圍，展延貸款還款期限；第十，強化軍中防疫維持國防戰力。
其中國民黨團強烈要求將中央防疫指揮中心層級提昇到總統府層級，由曾擔任過行政院長，且具有完整公衛背景的副總統賴清德擔任疫情指揮官，拉高防疫層級，讓此刻已經顯露心力交瘁的衛福部長陳時中，回歸督導醫護防疫工作，才能在疫情嚴峻的下半場，帶領國人對抗病毒。國民黨團誠摯呼籲民進黨政府，病毒才是我們敵人，不要用「政治防疫」，不需要政治精算，對抗病毒是現階段全體國人一致的目標和工作，期待民進黨政府以蒼生為念，放下派系鬥爭，一同對抗病毒。
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