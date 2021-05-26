延長「停課不停學」　家長捉狂　建議放暑假

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她說，自上週開始停課後，英文、數學、國語、自然等課程，都要陪孩子完成線上功課，由於常忘記時間上線，連兩天被老師點名小朋友怎麼還沒上線，家裡網速慢常造成當機，老師說話也常聽不到，小孩功課筆記都需要媽媽來提醒督促，感覺比小孩還忙，讓她心情煩躁，脾氣都上來了。
家長陳育涵指出，配合嚴峻疫情，建議政府此時彈性規畫為暑假，現在提前放暑假，以後視疫情狀況，暑假可一次放完，或分段放。這樣孩子在家，可以快樂放暑假。等疫情結束，孩子再回到學校上課。
她說，目前孩子在家，是放暑假的狀態與心情，採固定時段線上學習，國小低年級線上教學的課程只有本土語、英語、音樂這三個科目，主科國語及數學的部分必須要自學，自學的話，家長必須要在旁陪同，一起幫忙指導作業，家長會擔心引導小孩子錯誤的教法及算法，幾天下來心情很煩燥，連家長要輔導都很難。
過去家長早已適應暑假期間的輔導方式，但現在孩子線上學習的狀況，又不是放假，又需要在家，家長可能上班，這段特殊時間，實在無法適應如何去輔導小孩，親子感情都受到影響。
另一位家長許媽媽也贊成現在規劃為暑假的方式。她說，若是公司願意給她在家陪疫假，兼在家上班，她很樂意，算是三全齊美的方式。對家庭，她可在家陪在小孩；對公司，仍有辦公效益；對防疫效益，也達到少出門、少群聚的要求。希望有關單位多多思考提前放暑假的方向。
另外，家長黃曉琪則擔心小孩一直利用線上教學，長時間看電腦或平板，恐因用眼過度，讓近視度數加深。她的小孩則抱怨說，快要得自閉了，沒有讀書環境，學習效率差，會分心一直想吃東西。