立院27日協商紓困預算 時力：防疫照顧假適用對象應擴大
立法院朝野黨團日前協商達成共識，將於31日加開院會處理《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正草案，明日上午，朝野協商行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案相關事宜。時代力量立院黨團今（26）日表示，防疫照顧假適用對象應擴大，並應給予適當津貼，警消醫護一線人員應有防疫津貼，給予適度休息與臨時住所。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-26 14:49:55｜2021-05-26 14:51:02
時代力量立法院黨團今日發表聲明表示，有關防疫應變部分防疫照顧假適用對象應擴大，並應給予適當津貼、檢討托育費用負擔，加強學生停課後配套及放寬遠距心輔措施、擴大篩檢量能，補足人力、設備與物資、整合區域防疫物資、醫療資源現況，強化跨區醫療支援網路、警消醫護一線人員應有防疫津貼，給予適度休息與臨時住所。
有關疫苗部分，時力表示，全面免費施打疫苗，防疫及維持社會運作第一線人員優先施打、儘速採購疫苗，做好大量接種疫苗相關準備。有關產業紓困及基層保障部分，時力指出，內需產業衝擊嚴重，強化貸款補助與金融協助、企業紓困應以維持不裁員作為補助或貸款要件、紓困不應僅以團體為補助對象，應納入有勞動事實的自然人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。