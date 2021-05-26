日媒第一槍　朝日新聞社論籲菅義偉停辦東奧

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社論提及國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）日前一席令人驚訝的發言。柯茲21日表示，即使主辦城市東京繼續處在防疫的緊急事態宣言下，奧運仍將如期舉辦，這種辦到底的說法讓日本國民感受到IOC獨善其身的印象。
社論認為，應以民眾生命與健康作為最優先考量，現在無法保證舉辦東奧時疫情已平息，甚至還可能要對出現新變異病毒株加強警戒。
東奧舉辦時預料將有超過9萬名外國人入境日本，即使不開放觀眾進場觀賽，加上志工等工作人員總共將會聚集約10幾萬人進入東京，在活動結束後再返回各自國家，「無法避免這種從世界各地將病毒帶進來，然後再散播到世界各地的可能性」。
IOC與東京奧運暨帕運組織委員會表示會做好「檢驗與隔離」，並強調已用這種方式舉辦過多場國際大型比賽，但奧運規模完全不同。
社論表示，「防疫無法容許任何賭注」，現在東京都及鄰近各縣正煩惱因疫情導致醫療資源吃緊的問題，也表示無法優先為奧運相關人士提供醫療服務，離所謂「安全且安心」的狀況還很遙遠。朝日新聞5月民調顯示，僅14%受訪者贊成東奧如期舉行。
這篇社論也說，在疫情肆虐下，有選手無法參加預賽、順利接種疫苗與難以取得疫苗的國家已產生顯著差距，當然也會影響選手練習與比賽表現，讓奧林匹克憲章理念形同具文，「這樣也要辦奧運的意義何在？」
社論指出，奧運如今已淪為執政黨維持政權及助選工具，希望菅義偉、東京都知事小池百合子、組委會主席橋本聖子等人能好好思考，強行舉辦一場造成社會分裂、不受多數人祝福的東奧，會得到什麼、又會失去什麼。
根據東京奧運官網的贊助商名單，朝日新聞屬東奧第3級贊助商「官方合作夥伴」。
日本出版社小學館旗下的新聞網NEWS Post Seven日前曾報導，日本有6間媒體分屬不同等級的東奧贊助商。
東奧共有4種贊助商契約，「官方合作夥伴」屬第3級贊助商，贊助金額約為60億日圓，包括讀賣新聞集團本社、朝日新聞社、每日新聞社與日本經濟新聞社等4家媒體；「官方贊助商」屬第4級贊助商，贊助金額約15億日圓，包括產業經濟新聞社與北海道新聞社。
NEWS Post Seven曾詢問這6家媒體是否支持如期舉辦東奧，並於22日刊登結果，讀賣新聞回應「盡全力舉辦安全的奧運相當重要」、每日新聞回應「要確保選手、工作人員與觀眾的安全，不能拖累醫療體系」，另外包括朝日新聞在內的4家媒體都沒有回應。（譯者：顧荃/核稿：黃名璽）1100526