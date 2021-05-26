獨／小煜髮廊損失業績9成 盼擬補助「不然勞資都危險」
棒棒堂出身的小煜（楊奇煜）前陣子因跑步追公車傷腳，目前膝蓋仍處於發炎狀態，居家帶娃相當不方便，而他經營的髮廊更受疫情影響，才停業半個月就已損失之前業績的9成，他向《NOWnews今日新聞》坦言：「希望政府趕緊擬出補助方案，不然勞資雙方都會處在很危險的邊緣。」
記者朱曼寧/台北報導
2021-05-26 15:18:37｜2021-05-26 15:23:45
2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，小煜備受疫情影響，他五月初腳傷，原先預計的十字韌帶重建手術延期至六月初開刀，目前膝蓋仍處發炎狀態，居家帶娃相當辛苦，不但抱小孩只能撐個幾分鐘，換尿布的速度也很慢，導致安撫孩子的時間變得較少，不過也因為居家防疫的關係，「唯一開心的是可以與孩子慢慢培養感情。」
全國第三級警戒延至6月14日，會不會擔心身為護理師的老婆？小煜回應：「老婆診所採分流上班，也能請假，而且她也非常保護自己，所以不太擔心。」但他認為疫苗才是解決疫情危機的根本之道，之後也會打疫苗，前提是安全也有效的疫苗。
至於小煜經營的髮廊受疫情影響甚大，停業半個月就損失之前業績的9成，預計將在5月29日恢復營業，他坦言：「設計師們不上班就沒有收入，他們也很害怕染疫，所以我們已準備好消毒機和防護措施，希望大家都安心。」他也盼望政府趕緊擬出補助方案，不然勞資雙方都會處在很危險的邊緣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。