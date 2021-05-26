2天擋500多車 尖石人：請遊客配合防疫暫時別上山
新竹縣尖石鄉從21日傍晚開始到設置「疫情體溫量測關懷站」，在假日查看上山民眾是否戴好口罩及量測體溫並謝絕外地遊客上山；陪同志工值勤的縣議員劉建民說，2天週休假日共勸離了500多輛車，希望外地遊客共體時艱配合防疫，暫時不要再上山來玩了。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-05-26 15:06:20
尖石鄉長曾國大說，鄉內步道等觀光景點都暫停開放了，餐廳、溫泉、民宿業者也都配合防疫暫停營業，遊客們現在到尖石來沒得吃、沒得玩，「疫情體溫量測關懷站」的志工冒著風險攔車、量體溫，真的很辛苦，請遊客這段時間配合政府防疫呼籲待在家裡，不要再上山來增加防疫負擔。
劉建民說，可能是住在都會地區的民眾覺得山上空氣好且人少空曠，比較不會有染疫風險，所以那2天假日有不少遊客想要進尖石，但鄉內目前老人、小孩居多，他們也擔心被外地遊客傳染，而且山上醫療資源不如平地齊備，為了堅守部落防疫陣線，「疫情體溫量測關懷站」的志工配合警方努力勸導遊客車輛調頭下山，2天共勸離500多輛車。
據了解，這些外地遊客想上山的理由千奇百怪，有的要找朋友、有的說來山區閒逛、有的說踏青有益健康、還有的說要登山走步道，志工們都一一婉拒，請他們盡快回家配合防疫。
劉建民說，「疫情體溫量測關懷站」志工在悶熱的天氣下值勤，陣雨來襲還得穿著輕便雨衣上陣實施檢測，雖然感覺不舒適，但仍嚴格的執行任務，看到真的很捨不得，請外地遊客們共體時艱配合防疫，這段期間真的不要再來尖石也不要到其他地方趴趴走，一起盡最大的努力來守護尖石、守護台灣。