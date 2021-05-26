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被敲碗加入《火神2》　宥勝秒喊溫昇豪學長

▲宥勝是《火神的眼淚》忠實粉絲。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）
▲宥勝是《火神的眼淚》忠實粉絲。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-26 15:30:04

宥勝受邀成為全球第一波測試Facebook語音體驗「現場廣播包廂」的藝人，首次啟用就邀來夯劇《火神的眼淚》主演溫昇豪，林柏宏，陳庭妮開聊，包廂擠進2500人搶聽，對於粉絲敲碗許願，希望能在《火神2》看到宥勝的演出，宥勝笑著說：「我也希望有機會能以『新隊員』身分加入同安分隊，麻煩各位學長姊了。」

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▲宥勝與林柏宏、陳庭妮、溫昇豪線上開聊。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）
▲宥勝與林柏宏、陳庭妮、溫昇豪線上開聊。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）
宥勝與林柏宏認識，是因為共同拍攝《極光之愛》而奠定好感情，當初宥勝就認為林柏宏是一位非常有實力以及努力的演員，而和陳庭妮則是10年前合作過《真愛找麻煩》，用心的宥勝準備了許多關於演員的問題，想與好友互相探討，4人聊到《火神》導演雖然並沒有主動要求演員的身材，但演員都會主動為戲增減脂，像是林柏宏也為戲做了許多重訓、陳庭妮為戲注意飲食，網友戲稱林柏宏就像是劇中同安分隊的「美國隊長」，陳庭妮就像是「神力女超人」。

▲宥勝與林柏宏、陳庭妮、溫昇豪線上開聊。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）
▲陳庭妮（左起）、溫昇豪、林柏宏分享拍戲甘苦。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）
睽違11年 ，宥勝、溫昇豪繼《犀利人妻》後同框現聲，鬥嘴一整晚，還爆料《犀利人妻》其實也是與《火神的眼淚》相同，都是依據真實事件而進行改編的。《火神的眼淚》迎來最後2集，劇情也進入到白熱化的階段，宥勝表示自己看得熱血沸騰，也一同邀請大家千萬不要錯過這部優質夯劇。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.26%43.74%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.61%26.39%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

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