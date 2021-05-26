一人觀賽後確診　澳洲數千球迷須自我隔離和採檢

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澳式足球聯賽（AFL）說，在確認篩檢結果為陰性前，坐在染疫者附近的數以千計球迷必須我隔離，衛生官員正在檢視閉路電視畫面，以確定是否還有其他人受到影響。
染疫者足跡遍布墨爾本各地，墨爾本板球場便是其中之一，州衛生官員連忙採檢並追蹤相關接觸者；人口500多萬的墨爾本去年爆出疫情後，當局曾施行長達4個月的嚴格封鎖措施。
澳式足球聯賽本週末在墨爾本登場的幾場比賽，目前獲准如期舉行，到場觀賽的球迷估計達滿場的85%，不過政府官員警告說，公共活動可能面臨新的限制。
維多利亞州代理州長馬里諾（James Merlino）說：「我們關切的是暴露於染疫風險的人數和地點，若有任何進一步變動，未來24小時至關重要。」
維州傳出新的COVID-19本土群聚感染案例後，墨爾本昨天開始重新祭出限制聚會的措施，室內場合也必須配戴口罩，紐西蘭則暫停與維州的免隔離旅行措施。這是紐澳旅遊泡泡上月啟動以來第4度被干擾。
在此之前，維州約有3個月未出現任何本土病例，而新一波疫情據信與從海外返國並在旅館隔離時被感染的旅客有關。
澳洲人口2500萬，迄今累計約3萬人確診，不到1000人死亡。到目前為止，澳洲已接種約370萬劑疫苗，盼在今年底前完成施打作業。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1100526