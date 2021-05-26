黨魁選舉確定延後 國民黨：疫情下調至二級後再討論時程
國民黨主席選舉原定7月24日舉行，不過，由於疫情升溫，黨內關注是否延後。國民黨中常委今（26）日決定，黨主席及黨代表選舉延後辦理至中央疫情指揮中心將疫情下調至二級後的首次常會再討論具體時程。
記者余祥／台北報導
2021-05-26 15:32:05｜2021-05-26 15:32:15
黨主席江啟臣在中常會致詞時表示，黨務推動是我們的職責，如何在防疫優先的前提下，做好黨務工作，完成本黨的民主程序，更是黨務工作的重要挑戰。
江啟臣說，許多的常委已經主動提出黨職選舉延後登記選舉的提案，對於常委的提案，他除了表達贊同，更相信在疫情嚴峻，更需要在野黨集中力量監督政府，尤其疫情下，執政黨的輕忽草率，更是直接暴露了台灣社會潛藏的許多矛盾，貧富差距的加大、社會基層的困窘、多元勞動樣態面對的問題，國民黨都有義務要關注，並且企圖提出解方。
江啟臣說，基於黨務推動順利，他已經請秘書長與提案常委預先溝通，並且由組發會針對常委的提案，研議腹案，討論配套措施，期望在符合相關法令規範、配合防疫措施的前提下，透過今天的中常會，充分討論溝通，調整時程，期望在疫情平穩後，順利完成本黨黨職選舉。