議員接陳情研究生需到校實驗　中國醫大：實聯制

國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒，今(26)日台中市議員賴佳微接獲中國醫藥大學生、家長陳情指出，學校明明有出現確診學生，研究生仍需到校做實驗，甚至出現研究生在實驗室內超過室內規定人數、研究生更不得已只能在實驗室內違反規定聚集飲食，憂成防疫破口。中國醫大指出，配合教育部規定5月20日已公告所有實驗場所皆需實行實聯制，人員全程配戴口罩，禁止飲食，並落實分艙分流；將要求師生務必遵守各項防疫規定。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-26 15:38:15
賴佳微表示，疫情十分嚴峻，台中的確診人數也陸續在提高，為了減少跨縣市的人流移動。台中市已經有多所大學宣布遠距教學至期末，而昨日台中的另外一所醫學大學中山醫也宣布因應疫情，遠距教學延長至期末。但中國醫藥大學的學生們與家長質疑，校內都已經出現確診學生，為何校方卻遲遲不肯提前宣布遠距教學至期末的措施？
賴佳微說，更令人擔憂的是，學校老師依然要求研究生要到校進行實驗，實驗室更是全部打通，在裡面的人同時超過10到20人，完全違反室內5以下的規定。除了沒按照防疫的分流之外，目前全台中市實施禁止內用的政策，在外需要全程戴口罩，而校內更不能飲食下，研究生也沒有自己的休息室可以用餐。有的研究生就隨便買在實驗室內快速吃一吃，有的就擔心在實驗室與同學飲食會變成防疫漏洞，就這樣餓著肚子十二個小時，家長們聽到這樣的狀況都是滿滿的擔憂。
最後，賴佳微呼籲，請相關單位與校方重視中國醫藥大學的學子權益。
中國醫大指出，學校配合中央疫情指揮中心與教育部公告，全校課程因應疫情延長停止到校上課採居家線上學習時間至6月14日，未來實施時間及內容之變更，將依照指揮中心與教育部最新公告進行滾動式調整。
此外，校方強調，學校已在20日公告所有實驗場所皆需實行實聯制，人員全程配戴口罩，禁止飲食，並落實分艙分流；日後將要求師生務必遵守各項防疫規定。