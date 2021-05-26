香港施打復必泰、科興疫苗　累計68人接種後死亡

為防治新冠肺炎（COVID-19）疫情，香港2月26日開始推動接種新冠疫苗，主要施打的是經過中國國務院批准上市的科興疫苗，以及上海復星與德國BioNTech合作的「復必泰」疫苗。港媒報導，香港過去一週（17日至23日）共新增10名接種疫苗後死亡的個案，累計共68人於醫院病房或急症室死亡。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-26 15:41:52｜2021-05-26 16:05:24
港媒報導，香港食物及衛生局今年1、2月根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，批准復必泰疫苗、科興疫苗緊急使用。香港政府統計，至25日約有220萬劑疫苗已施打，當中約127.8萬名市民已接種第一劑疫苗，逾92萬名市民已接種第二劑疫苗。接種第一劑疫苗的人士，54萬多人接種科興疫苗，73萬多人接種復必泰疫苗；接種第二劑的人士，有40萬多人接種科興，51萬多人接種復必泰。
上週至23日，接種新冠肺炎出現不適的案例中，有210人出現中風症狀，其中9人不治；74人出現急性心肌梗塞，其中2人死亡不治。2月26日至5月23日，累計有19人接種疫苗後流產。平均每1萬名接種者有5.4人死亡，5.9人出現心肌梗塞，4.8人流產，對比非疫苗接種者並沒有明顯較多。
有關接種新冠肺炎後流產的問題，上週三（19）香港食物及衛生局副局長徐德義表示，疫苗接種計畫推行期間，沒有接種疫苗的婦女就有985人流產，可見接種疫苗流產者沒有特別多，疫苗對嬰兒應該沒有不良影響。對於接種後死亡個案，香港政府表示，至5月16日，專家委員會已完成7起調查，另有及21起死亡個案已完成初步調查，均未見與疫苗接種有關係。
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