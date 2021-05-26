全國三級警戒延長、停課卻不停班？陳時中說明2大考量
國內本土疫情持續升溫，指揮中心已宣布全國三級警戒延長至6月14日，各級學校也採取遠距教學，外界也提出建議，認為企業應該採取「停班」措施，對此，指揮官陳時中今（26）日表示，當然若人停止移動，一定會達到控制疫情的效果，但在考量預防「防疫疲乏」與「社會經濟活動」的維持下，指揮中心目前是根據必要產業，先把它維持順暢，這也是目前持續跟經濟部在談的地方。
財經中心／台北報導
2021-05-26 15:47:15｜2021-05-26 16:58:45
面對外界質疑為何企業不停班，陳時中在今日的指揮中心記者會上表示，當然停班的話人停止移動，對控制疫情會有效果，可是畢竟為了預防所謂的「防疫疲乏」，以及社會上要有一定的經濟活動，若無法維持，恐怕會對整個經濟發展造成損害，所以指揮中心會根據必要產業，來讓它們能夠維持順暢，這也是指揮中心跟經濟部一直都有在談的地方。
至於針對台北市副市長黃珊珊指出，為因應越來越多確診者，未來是否確診者留在家中會成常態？陳時中則回應，未來所有確診的輕症患者或解隔離之後的，可能會留在居家隔離網中，這部分在這段時期確實會成為常態。
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