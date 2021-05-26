講不聽！中市汽車旅館群聚開毒趴

為避免部分民眾因特定行業暫停營業後，轉至隱密性較高的汽車旅館群聚，造成防疫破口，臺中市政府警察局第六分局持續執行汽車旅館業防疫勤務，於25日當場查獲鄧男等3男4女共7人於汽車旅館內舉辦毒趴，詢後依違反毒品危害防制條例移送嚴辦，另汽車旅館業者依違反傳染病防治法及毒品危害防制條例函送觀光旅遊局裁罰。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-26 15:49:05
市政派出所員警於5月25日晚間執行防疫勤務時，於西屯區某汽車旅館發現房間外有多輛汽車停駐，經取得承租人鄧男同意及旅館工作人員陪同警方實施臨檢，發現房間內人數計7人，顯已違反政府防疫期間不得群聚之規定，另於入內檢查房間時，當場查扣第三級毒品咖啡包9包、一粒眠3顆及K盤1個等物品。吳姓女子(74年次)因持有毒品，依違反毒品危害防制條例現行犯移送臺中地檢署偵辦，其餘鄧嫌等6人採集尿液函送嚴辦；汽車旅館業者知悉民眾吸毒，未依規定通報警察機關部分，亦將函文觀光旅遊局依法開罰。
第六分局分局長吳耀南強調，在疫情嚴峻的期間，警方將針對汽車旅館業者持續取締不法，阻斷染疫風險，避免疫情破口；同時呼籲民眾遵守防疫規定，警方如發現民眾違反防疫規定，於汽車旅館內群聚或發現不法行為時，將依相關法規移送嚴懲。