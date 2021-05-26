台灣「防疫神話」破滅　BBC列4大關鍵探討疫情破口

新冠肺炎（COVID-19）疫情已經肆虐全球逾一年，台灣一直以來被外界認為是「防疫優等生」，但最近本土病例增加、疫情大爆發，更引發外媒關注背後原因。英國《BBC》報導更列出了4點原因，指出台灣防疫出現破口的關鍵。





我是廣告 請繼續往下閱讀

英國《BBC》中文網在25日時報導指出，台灣在過去一年來成功阻擋病毒入侵，更維持了長達8個月的本土零確診紀錄。這一年多來，台灣的社會與經濟活動照常舉行，但卻在今年4月底至5月初，台灣的「防疫神話」破滅。先是諾富特群聚感染事件，隨後又爆發萬華茶室群聚和多個地方的衍生感染，而台灣為了遏阻疫情，實施並且延長了三級警戒，距離「全面封城」的第四級警戒只差一步。





造成防疫出現破口的關鍵，《BBC》最先提到台灣「外緊內鬆和安全錯覺」，指出在疫情最開始，台灣先關閉了邊境，至今也有嚴格的入境篩檢。嚴密的控管使得民眾產生了一種安全的錯覺，更因此放鬆了戒心。尤其航空人員檢疫措施從最早14天居家檢疫，逐步放寬為3+11，進而造成了諾富特群聚感染事件，更可能因此讓變種病毒藉由群聚事件傳入社區。





《BBC》更探討台灣「為什麼不打疫苗」，台灣的接種率低於許多國家，但在這波疫情爆發之前，台灣相對安全，讓民眾認為沒有必要。而疫苗的安全性也引發民眾質疑，再加上採購速度慢，疫苗早已經被其他國家搶購一空。而現在疫情爆發，即使政府宣布停止自費施打疫苗，疫苗數仍然遠遠不足。





▲衛福部長陳時中提出「校正回歸」一詞引發熱議。（圖／指揮中心提供）

而在本土確診病例暴增之後，出現的新詞「校正回歸」更引發熱議。《BBC》指出衛福部長陳時中提出「校正回歸」，意即回溯檢測塞車延遲確認的確診數據，但卻讓民眾摸不著頭緒，國內也出現質疑政府蓋牌隱匿疫情的聲音，對官方數據失去信心。但《BBC》進一步表示，全球多國在疫情爆發初期都有類似狀況，像是英國也曾出現檢測量能不足，有數據事後校正概念情況。





最後《BBC》提到台灣的「超前部署和造神運動」，過去一年民進黨因防疫成績處於民意高點，但是隨著本土疫情擴散，如今幾乎被趁勢猛攻的國民黨打趴。國民黨批評民進黨在造神，把陳時中捧為神一樣的人物，所有人都須「順時中」，但現在疫情爆發，卻沒見到民進黨的「超前部署」，讓批評聲浪越來越大。



