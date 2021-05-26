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蔡英文喊話藍縣市長　中央統籌疫苗、買3千萬劑分批到貨

▲對於近日藍營疫苗之亂，蔡英文在中常會喊話，台灣已購入3000萬劑，將分批到貨。（圖／民進黨提供）
▲對於近日藍營疫苗之亂，蔡英文在中常會喊話，台灣已購入3000萬劑，將分批到貨。（圖／民進黨提供）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-26 16:09:54｜2021-05-26 16:13:16

本土疫情嚴峻，國民黨鼓吹向中國買疫苗，今（26）日總統兼任民進黨黨主席蔡英文在中常會致詞時特別提到疫苗，她說，外購和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，未來每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。

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蔡英文表示，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ、美國的Moderna以及德國的BNT，政府都積極地接洽採購，也順利訂購到了英美的這兩支疫苗。德國的BNT，台灣與德國原廠也一度幾近乎要完成簽約，但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約。

蔡英文提到，包括外購和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，未來每個月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。盡全力加速到貨，讓台灣8月底能夠有更多疫苗，提供給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定，而且充裕的疫苗。

至於最近國民黨呼籲藍營執政縣市聯合購買疫苗，盼指揮中心放行。蔡英文在會中提到，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央來統籌；並且，配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

她說，像是已經採購的AZ和Moderna，指揮中心的原則是直接與原廠，或者是透過COVAX向原廠洽購。只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

蔡英文呼籲，國人與所有縣市長，在疫情緊張的時候，也會特別關心疫苗的進度，希望大家全力支持疫苗由中央統籌處理，中央也會全力支援地方防疫工作和需求。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.14%25.86%
2021-05-24-2021-05-27
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