蔡英文喊話藍縣市長　中央統籌疫苗、買3千萬劑分批到貨

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蔡英文提到，包括外購和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，未來每個月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。盡全力加速到貨，讓台灣8月底能夠有更多疫苗，提供給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定，而且充裕的疫苗。
至於最近國民黨呼籲藍營執政縣市聯合購買疫苗，盼指揮中心放行。蔡英文在會中提到，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央來統籌；並且，配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。
她說，像是已經採購的AZ和Moderna，指揮中心的原則是直接與原廠，或者是透過COVAX向原廠洽購。只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。
蔡英文呼籲，國人與所有縣市長，在疫情緊張的時候，也會特別關心疫苗的進度，希望大家全力支持疫苗由中央統籌處理，中央也會全力支援地方防疫工作和需求。
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