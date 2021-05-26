疫情衝擊民生經濟　蔡英文：紓困不能遲緩

本土疫情嚴峻，民進黨主席、總統蔡英文今（26）於線上中常會中致詞，感謝國人在三級警戒延長期間忍受生活不便、為防疫做出貢獻，而行政院院會明（27）天將討論紓困、振興的實施方式，她已經交代、拜託行政院長蘇貞昌，這次疫情來得快又急，紓困的速度絕對不能夠延遲，才能降低疫情對經濟民生的衝擊。
記者胡宥心/台北報導
2021-05-26 16:18:20
蔡英文會中針對疫情、紓困、疫苗3面向說明。她指出，上週三開始的全國防疫進入三級警戒之後，昨天宣佈延長到6月14號。過去一週來，我們要感謝大多數國人同胞都能夠配合自律，戴口罩、不群聚、少出門、分流上下班，讓疫情趨勢沒有惡化。
蔡英文說，三級警戒延長期間，我們會繼續努力控制疫情。她要再次謝謝大家，忍受生活上的不便，一起為防疫做出貢獻，尤其是學校停課不停學，老師、家長、學生都辛苦了。
在紓困方面，蔡英文表示，行政院所提出的紓困條例第11條和第19條的修正草案，立法院已經逕付二讀，明天也會召開朝野協商。我們要謝謝立法院民進黨黨團同仁全力支持，我們會全力拚進度，早日來推動紓困。
蔡英文表示，明天行政院院會，也會討論紓困、振興的實施方式，她已經交代、拜託蘇院長，這次疫情來得快又急，紓困的速度絕對不能夠延遲，才能降低疫情對經濟民生的衝擊。