蔡英文稱已購3000萬劑疫苗　柯文哲：重點是什麼時候會來

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，台北市長柯文哲日前也數度提到，若要打贏這場防疫戰爭，最終仍舊得靠疫苗。不過至今台灣仍舊相當缺乏疫苗，就連分給第一線防疫人員施打都有些不足。雖然總統蔡英文今（26）日下午對外喊話，目前中央已經採購3000劑疫苗，不過柯文哲看法相當保守，強調不是買了多少劑疫苗，而是疫苗什麼時候會來。





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總統蔡英文表示，包括外購和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，未來每個月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。盡全力加速到貨，讓台灣8月底能夠有更多疫苗，提供給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定，而且充裕的疫苗。





柯文哲則強調，重點不是採購了多少疫苗，而是這些疫苗什麼時候能夠來到台灣施打。柯文哲也反問中央，當初行政院長蘇貞昌曾經數度對外表示「什麼時候會來多少劑疫苗」，現在要不要把當初那些說法翻出來，看看現在來了多少？





而針對28日中央即將配發給台北市的2.2萬劑疫苗，台北市長柯文哲表示，除了第一線的醫護人員、快篩站、防疫旅館的人員外，其他優先施打對象都要造冊處理。柯文哲也直言雖然配發了2.2萬劑疫苗，但整體來講還是不足。



