泰安附幼再增8例確診　中市府：火速重啟前進指揮所

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盧秀燕進一步說明，疫情是滾動的，當一發現蛛絲馬跡，市府立即進行危機管控、滾動性檢討。雖然泰安國小附幼案新增確診者，主要以幼兒園老師及其小孩、家人為主，但其中2名老師的小孩均就讀泰安國小小學部，為加強防堵疫情，她今早立即指示重啟昨天傍晚已撤離的前進指揮所，針對小學部師生約200多人，全面升級進行PCR檢驗。
衛生局長曾梓展說明，今日新增8例，包括案5635泰安附幼老師，也是案5444的媽媽，曾與3位同事一同用餐，其中案4735、5300已確診，另一名同事為陰性；案5636為案5300的父親；案5642泰安附幼主任，5月7日至9日曾到萬華、基隆旅遊，因案4735女廚工確診，經衛生局通知採驗後確診；案6101泰安附幼4歲男童，為案5300的學生，媽媽為案5447；案6102泰安國小1年級男童，為案5642的兒子，5月7日至9日曾與家人至萬華、基隆旅遊。
曾梓展強調，泰安附幼群聚感染人數雖有增加，但分析感染範圍，發現染疫學童大多數為附幼染疫老師的小孩，因同住、頻繁接觸染疫，顯示感染擴及校園其他學生層面較低，請家長無需過度擔心。
重啟的泰安國小附幼前進指揮所已於今日中午完成進駐，指揮官由衛生局副局長陳南松續任，分為教育、消防救護、民政、交通、醫療衛生、環保、新聞、警政等8類組，並成立專案快篩站。