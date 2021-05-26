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泰安附幼再增8例確診　中市府：火速重啟前進指揮所

▲西屯區泰安國小附設幼兒園最新疫，再新增8例確診個案，中市府再重啟前進指揮所(圖／市政府提供2021.5.26)
▲西屯區泰安國小附設幼兒園最新疫，再新增8例確診個案，中市府再重啟前進指揮所(圖／市政府提供2021.5.26)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-26 17:03:00

台中市政府公布西屯區泰安國小附設幼兒園案最新疫調情形，今（26）日再新增8例確診個案，均已送醫隔離治療。現已掌握確診者曾接觸人員，為進一步防堵疫情，市長盧秀燕火速下令重啟甫完成階段性任務的泰安國小附幼前進指揮所，首波將針對國小部師生約200多人，全面升級進行PCR檢驗，若有進一步結果，將再向市民報告。

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台中市政府今下午召開台中市疫情指揮中心記者會。盧秀燕說，泰安國小附幼群聚案除了前兩日公布的案4735（女廚工）、案4736（女廚工的先生）、案4737（女廚工的女兒）、案5300、案5444、案5446、案5447，今日再新增8例，包括案5635、5636、5642、6101、6102，以及尚未編號的3例，合計15例，目前均已送醫隔離治療。

盧秀燕進一步說明，疫情是滾動的，當一發現蛛絲馬跡，市府立即進行危機管控、滾動性檢討。雖然泰安國小附幼案新增確診者，主要以幼兒園老師及其小孩、家人為主，但其中2名老師的小孩均就讀泰安國小小學部，為加強防堵疫情，她今早立即指示重啟昨天傍晚已撤離的前進指揮所，針對小學部師生約200多人，全面升級進行PCR檢驗。

衛生局長曾梓展說明，今日新增8例，包括案5635泰安附幼老師，也是案5444的媽媽，曾與3位同事一同用餐，其中案4735、5300已確診，另一名同事為陰性；案5636為案5300的父親；案5642泰安附幼主任，5月7日至9日曾到萬華、基隆旅遊，因案4735女廚工確診，經衛生局通知採驗後確診；案6101泰安附幼4歲男童，為案5300的學生，媽媽為案5447；案6102泰安國小1年級男童，為案5642的兒子，5月7日至9日曾與家人至萬華、基隆旅遊。

曾梓展強調，泰安附幼群聚感染人數雖有增加，但分析感染範圍，發現染疫學童大多數為附幼染疫老師的小孩，因同住、頻繁接觸染疫，顯示感染擴及校園其他學生層面較低，請家長無需過度擔心。

重啟的泰安國小附幼前進指揮所已於今日中午完成進駐，指揮官由衛生局副局長陳南松續任，分為教育、消防救護、民政、交通、醫療衛生、環保、新聞、警政等8類組，並成立專案快篩站。

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