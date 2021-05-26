美國疫苗來不了！柯文哲：現在是還覺得死11個還不算多？

新冠肺炎疫情5月在台灣突然出現防疫破口，原本配給量就沒有很多的疫苗，也在這波疫情下更顯得相當缺乏。美國在台協會（AIT）處長酈英傑今（26）日上午舉辦卸任記者會時，被問及美國的疫苗何時會來台灣，酈英傑也低調表示台灣是世界上確診率相對低的地方，派送標準仍在擬定。針對這樣的說法，台北市長柯文哲則大感不滿，甚至直接怒嗆「萊豬也吃了、軍購也買了，美國還在認為死11個不算多」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

AIT處長酈英傑今天上午在卸任記者會上，被媒體問到台灣是否能收到美國釋出的疫苗？對此麗英傑表示，台灣周邊的國家目前都有疫情升溫的情況，台灣相對來說確診率和人數仍是世界上較低的幾個地方，關於疫苗派送標準目前仍擬定當中，有幾個因素被考慮在內，包括接受方的確診率、醫療量能、接種比例等等，美方會持續和就此議題和台灣密切討論，他也知道台灣正在研發疫苗，說不定幾個月之後會提出。





針對酈英傑這樣的說法，柯文哲似乎感到相當不以為然。「作為台北市長很不願意跟另外一個國家的大使在我們這邊講的話去批評，但是萊豬也吃了、軍火也買了，所以他的意思是說你們也才死11個人，也不算多？」柯文哲強調，台灣的狀況要自己解決，他也知道台灣在國際社會的困難，以及疫苗分配的優先順序。對於美國而言，一定是以自己的國內先開打，加上美洲國家也很多，台灣也不是被排在釋出的優先順序之列。



