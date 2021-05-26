餐廳營收少4千萬！阿緯成全職奶爸：世界上不能沒幼兒園
「棒棒堂男孩」出身的阿緯（劉峻緯），近年來經營副業有成，不過日前卻受疫情影響，生意大幅下滑，阿緯也從CEO化身全職奶爸，他向《NOWnews今日新聞》坦言居家辦公不容易，會被小孩打斷，直呼：「這世界上真的不能沒有幼兒園阿！」
記者朱曼寧/台北報導
2021-05-26 17:08:25
全國第三級警戒延至6月14日，阿緯也開始過上與兒子、女兒的防疫生活，他坦言居家辦公真的不容易，因為小孩會不定時的打鬧，一下互相打架，一下要陪玩等等，工作常常會中斷，但他自有一套收服孩子的妙招，笑說：「我會給他們看10分鐘的電視，一天不超過3次，其他時間會唸故事書及摔角。」他也因為疫情關係，再次體認到幼兒園的重要性。
至於經營的餐廳副業，估計本月營收就少了4千萬，雖然損失慘重，但阿緯生意頭腦轉得很快，積極研發宅經濟商品，將餐廳「點點心」中的招牌小點與頂呱呱合作，也推出外帶、外送的服務。
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