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餐廳營收少4千萬！阿緯成全職奶爸：世界上不能沒幼兒園

▲阿緯化身全職奶爸，坦言帶娃不容易，幼兒園相當重要。（圖／阿緯提供）
▲阿緯化身全職奶爸，坦言帶娃不容易，幼兒園相當重要。（圖／阿緯提供）

記者朱曼寧/台北報導

2021-05-26 17:08:25

「棒棒堂男孩」出身的阿緯（劉峻緯），近年來經營副業有成，不過日前卻受疫情影響，生意大幅下滑，阿緯也從CEO化身全職奶爸，他向《NOWnews今日新聞》坦言居家辦公不容易，會被小孩打斷，直呼：「這世界上真的不能沒有幼兒園阿！」

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▲（圖／阿緯提供）
▲▼阿緯與可愛的兒子、女兒。（圖／阿緯提供）
▲（圖／阿緯提供）
全國第三級警戒延至6月14日，阿緯也開始過上與兒子、女兒的防疫生活，他坦言居家辦公真的不容易，因為小孩會不定時的打鬧，一下互相打架，一下要陪玩等等，工作常常會中斷，但他自有一套收服孩子的妙招，笑說：「我會給他們看10分鐘的電視，一天不超過3次，其他時間會唸故事書及摔角。」他也因為疫情關係，再次體認到幼兒園的重要性。

至於經營的餐廳副業，估計本月營收就少了4千萬，雖然損失慘重，但阿緯生意頭腦轉得很快，積極研發宅經濟商品，將餐廳「點點心」中的招牌小點與頂呱呱合作，也推出外帶、外送的服務。

▲阿緯和頂呱呱合作，推出聯名的限量呱呱豬仔包。（圖／阿緯提供）
▲阿緯和頂呱呱合作，推出聯名的限量呱呱豬仔包。（圖／阿緯提供）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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