屏東縣26日新增2例確診者及1例連江來屏 溯源與萬華有關
屏東縣26日公佈新增2例本土確診者及1例連江縣確診者來屏足跡，其中2例本土個案是先前確診者案號「4266」的女兒及孫子，使得親友群聚感染再添2例；屏東縣本土病例累計迄今23例，縣府疫調追溯感染源或接觸者幾乎都與萬華活動史有關，返回南部後與親友群聚而形成防疫破口，縣長潘孟安語重心長拜託，這段期間如非必要請民眾盡量減少移動。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-26 18:32:28
「4266」有臺北市萬華區活動史，5月14日返回屏東兒子家，23日確診，當時衛生局匡列其家人親友6人採檢及居家隔離，其中2人於25日確診，分別是46歲的女兒案號「5886」、17歲的孫子案號「5887」。
衛生局疫調2人足跡，包括屏東市建國市場、屏東中學公車站牌、里港鄉中山路夜市、九如鄉九里路夜市及九龍路夜市、屏東市7-11廣豐門市等處均已消毒，二案共匡列6人採檢及隔離。
案號「5774」是在連江縣工作的27歲女子，5月22日抵屏東佳冬居住，5月24日因嗅覺異常就醫，經醫師評估採檢，25日確診；衛生局疫調足跡，該女子曾至佳冬鄉全聯玉光店、佳冬石光見市場等處均已消毒，匡列6人檢疫及隔離，其感染源仍在調查中。
衛生局報告24日確診案號「5463」的足跡，「5463」於5月11日及12日間有萬華活動史，期間曾與臺北市確診者案號「3258」接觸，後返回東港住處，曾至東港農會超市、萬巒鄉探視母親(確診案號「5465」)，相關足跡及場所均已消毒，匡列密切接觸者25人，安排採檢後並居家隔離。
而疫調發現，目前屏東本土病例溯源幾乎都與接觸者有萬華活動史有關，他們在返回屏東後才發病確診，連帶使得接觸的親友也受到感染，成為防疫破口。
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