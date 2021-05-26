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國會蓋牌？賴香伶痛批：疫苗調閱小組從未開會

▲民眾黨立委賴香伶痛批，疫苗調閱小組成立後從未開會，對延會提案，召委陳瑩更已讀不會。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
▲民眾黨立委賴香伶痛批，疫苗調閱小組成立後從未開會，對延會提案，召委陳瑩更已讀不會。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）

記者張志康/綜合報導

2021-05-26 17:15:58

由於國內本土新冠疫情持續升溫，新冠疫苗採購及施打相關疫題，成為國內社會關注的焦點。對此，台灣民眾黨籍立法委員賴香伶今（26）日在臉書發文，痛批民進黨干擾國會疫苗採購調閱小組的國會監督及調查權，有虧職守。

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賴香伶指出，台灣本土疫情自5月15日陸續發生社區感染，半個月來本土感染數已將近4千人，但台灣疫苗施打率不到2%，距離群體免疫效果的60%疫苗施打率還有一段距離。賴香伶表示，衛福部長陳時中25日表明6月將有200萬劑疫苗到貨、8月1000萬劑疫苗到貨，顯然在野黨在國會的監督質疑仍有一定的效果，賴香伶也期盼他的承諾可以實現。

賴香伶質疑，從3月抵台的第一批AZ疫苗開始，政府官員的回應是疫苗「上了飛機才算」、「落地才能說」，指揮中心昨天的回應必須讓國人信任，採購時間延宕的問題，國會仍應有實質監督權。

賴香伶進一步指出，立法院衛環委員會成立的疫苗採購調閱小組成立後從未開會、於5月底屆滿停止運作，昨天賴香伶將延會的連署提案送交召委（民進黨籍立委陳瑩）辦公室後，至今卻「已讀不回」，執政黨委員不召開疫苗採購調閱小組會議、不主動延長期限，令人不解，對於國人賦予國會的監督及調查權自動放棄，真的有虧職責。

賴香伶說，目前疫情警戒第三級的期間延長到6月14日，衛福部昨天公布8月份會有1200萬劑疫苗的時程，但後續規劃為何？基於國會監督行政單位的立場，要求調閱疫苗採購進度、履約的條文資料，都應該是要具體向立法院說明。

賴香伶認為，就算立委不能調閱資料，也可回應合約中預定的排程、數量，過去行政院、衛福部專案報告中並沒有履約的相關資訊。此外，陳部長也說國產疫苗內含在8月要到貨的1000萬劑內，賴香伶表示，國產疫苗的生產進度，國會也應一併調閱。

賴香伶表示，疫苗採購與施打進度，不僅是民生議題，更攸關全民防疫的信心，國會議員本於監督職責必須關切此事，請執政黨政府儘速向國會說明。

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