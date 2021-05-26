防疫在家更要注意高血脂症！醫教４動作防中風、心肌梗塞找上門！

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國泰綜合醫院心臟內科主治醫師張釗監表示，高血脂症的成因主要可以分成先天和後天兩大類，先天因素顧名思義指得就是遺傳因素，後天因素除了抽菸等不良習慣以及三高、糖尿病等慢性病外，也包括了飲食及缺乏運動。
張釗監醫師指出，在這些高血脂風險當中，飲食和運動和大多數民眾生活最為密切，影響可說是最直接的，各種炸物、烤物、垃圾食物、紅肉類、蝦殼類、過量飲酒等都對血脂的負面影響相當顯著。除此之外也要注意，三高、糖尿病等慢性疾病各個息息相關、環環相扣，身有其中一種慢性疾病，得到其他的機率也會提升，往往不只一個，不容忽視。
高血脂症影響廣泛 血管塞哪裡，身體壞哪裡！
張釗監醫師說明，高血脂症主要和血液中的脂肪有關，包括了膽固醇及三酸甘油脂。三酸甘油脂可做為人體的能量來源，一旦超過正常值便有害健康。膽固醇則並非全然不好，其可粗分為高密度膽固醇和低密度膽固醇，前者為好的膽固醇，可說是血管的清道夫；後者則為壞膽固醇，容易附著在血管壁上，會不斷在血管中堆積。
當高血脂形成日久便容易造成血管阻塞，身體血管若出現阻塞，身體各處都會有相對應的危險發生，例如塞住腦血管會形成中風，塞住心血管便會心肌梗塞，塞住腎臟血管則如出現腎衰竭，若塞住的為下肢血管則會出現間歇性跛行等情況，對身體的影響可謂全面性，不容小覷。
４招防高血脂症，防疫、防慢性病同時兼顧！
張釗監醫師提醒，目前疫情緊張，大多數民眾在家防疫更要留意防範高血脂找上門，除了平時應避免抽菸、酗酒等風險因子，平時也可多注意飲食習慣，如多喝水、多元多色的攝取蔬果營養、以白肉取代紅肉等，而飲食順序上也可以先吃菜再吃肉，最後再吃飯，這些都對預防高血脂很有幫助。
防範高血脂症纏身 簡單４動作在家動一動！
在運動方面，雖然此時不宜外出運動，要戴口罩運動也可能會有缺氧的風險，建議民眾可以在家進行簡單的有氧運動及無氧運動，可配合333運動原則，每週3次、每次30分鐘、達心跳每分鐘130下。
像是雙手平舉於腰部，將膝蓋頂向手掌就可以形成一個簡單又可原地執行的有氧運動，而開合跳也是很個很好的選擇。無氧運動則可做伏地挺身、仰臥起坐等，增加肌肉量也有助於血液循環。兩種運動皆有助預防或改善高血脂問題，建議民眾可日日輪流進行，再配合上良好的飲食習慣、生活型態，防疫的同時更能顧好身體健康、預防高血脂等慢性病產生。
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