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新增11人死亡 多數有慢性病史
指揮中心說明，新增11例死亡個案（案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869）中，為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。死亡個案中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。
專家小組召集人張上淳說，目前死亡的個案中，多數有慢性病、中風史，屬風險較高族群。截至今日使用呼吸器的患者有101人，葉克膜2人，重症案例有378人，比例為6.9%，並無增加；有152人接近呼吸衰竭的情況，比例2.8%。目前國際上研究指出，變種病毒主要是傳染力較強，嚴重程度不變，死亡人數上升，是因為確診總數增加。
醫療量能緊繃未崩潰 全島一體互相支援
有媒體提問，聯合醫院體系是否醫療崩潰？陳時中回應，醫療量能目前很緊繃，但沒有崩潰。目前雙北市的患者的確有些往外縣市移動，全島是一體的，不分區支援，病床調度會再重新調整。醫療應變組組長羅一鈞也說，沒有醫院不收治特殊患者的情形，在外縣市的集中檢疫所，若有民眾需要醫療協助，當然是往當地的醫院收治。
外島第一起！ 住屏東定期往返連江縣
連江縣也出現的一名確診者，成為本島以外第一起。發言人莊人祥表示，個案平時居住在屏東，會定期往返連江縣，21日時前往連江縣，回程有至台中再回屏東，發現嗅覺、味覺異常，相當警覺，馬上去採檢，發現染疫。
外界也質疑，是否要直接停班停課，陳時中回應，如果停班，當然會降低病毒流動，但是一定要考慮到防疫疲乏以及經濟損失，指揮中心一直都有與經濟部討論，維持社會必要的順暢。
強化五措施 違反直接開罰
而因應本土疫情持續嚴峻，指揮中心也宣布強化第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，呼籲全國民眾持續落實遵循。相關強化措施及裁罰如下：
一、民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，逕予開罰。
二、經公告應關閉之休閒娛樂場所，將嚴查不得營業；查獲違法營業者，對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。
三、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。
四、結婚不宴客，喪禮不公祭。
五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。
失智者、外送員 特例不開罰
對於外出戴口罩的嚴格規定，陳時中提到，有少數特例不會開罰，例如失智者外出，或者是全天在外工作而沒有車子的人，如外送員，有飲食需求的話，可以在保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，於飲食期間暫時取下口罩。
資料來源：健康醫療網 單日死亡11人創新高 即日起未戴口罩直接開罰
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