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「同島一命，都在等這劑」 盧市長盼中央加速採購疫苗

▲國內疫情嚴峻，盧市長向中央喊話，「同島一命，都在等這劑」，盼中央加速採購疫苗。（圖／市府提供）
▲國內疫情嚴峻，盧市長向中央喊話，「同島一命，都在等這劑」，盼中央加速採購疫苗。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-05-26 17:35:58

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日公布，台中新增11例本土確診個案。連日來，看著像滾雪球般激增的確診數字，民眾頻頻發出「不要再聽疫情數字，只要疫苗」聲音。對此，台中市長盧秀燕今日向中央喊話，籲請中央應全面加速疫苗採購，因為「同島一命，都在等這劑」。

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台中市政府今日下午召開流行疫情指揮中心線上記者會，盧市長指出，儘管有不少縣市爭取要自行採購疫苗，但中央今日依舊重申，疫苗進口應由中央統籌處理。盧市長說，市府會全力配合中央，但「同島一命，都在等這劑！」期盼中央盡速採購疫苗，火速分配且數量要足，讓警消醫護人員及全民能於6月初開始施打。

「同島一命，沒有人是局外人！」盧市長強調，中央把病患移到台中救治，只要醫療量能夠，台中願意幫忙。中央昨日已宣佈三級警戒延長至6月14日，衝擊各行各業，也有許多家長因學校停課須請假在家顧小孩，收入減少，因此，市府提出「紓困十方」，讓受到疫情影響停業、停工的民眾盡速得到幫助。盧市長也希望中央能於5月底前盡速通過「特別預算」，6月初能以紓困現金方式，直接發給民眾，盼經濟旱災早日解渴。

「企業願意主動支援！」盧市長說明，近期許多企業界反映，希望政府可開放給企業自設快篩站，尤其中部是台灣的製造業重鎮，隨疫情升溫已有幾例製造業員工確診，為確保產業生產線運作，維持台灣經濟動能，呼籲中央應同意企業設置快篩站，由指揮中心或地方政府媒合醫療資源，健全台灣防疫網絡，也保經濟命脈。

 

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.82%44.18%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.41%25.59%
2021-05-24-2021-05-27
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