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防疫警戒何時降級？醫曬3國「封城強度」嘆：心裡有底了

▲全台三級防疫警戒延長到6月14日，萬芳醫院精神科醫生潘建志公布了全球3個國家中的封城警戒強度的變化，並指出「這樣大家心裡就有底了」。（圖／NOWnews資料照）
▲全台三級防疫警戒延長到6月14日，萬芳醫院精神科醫生潘建志公布了全球3個國家中的封城警戒強度的變化，並指出「這樣大家心裡就有底了」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 17:38:05

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心昨（25）日宣布全台三級防疫警戒延長到6月14日，不少民眾只能繼續維持減少外出、在家防疫的作息，而之後會繼續延長抑或解除也成為眾人關心的焦點。萬芳醫院精神科醫生潘建志在臉書上就公布了全球3個國家中的封城警戒強度的變化，並指出「這樣大家心裡就有底了」。

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潘建志醫師在臉書點出不少民眾的疑惑「台灣第三級警戒，會持續多久？有必要升級嗎？」，並透過國際期刊《Nature》列出以色列、紐西蘭、韓國等三個國家，對比台灣的「封城警戒強度曲線圖」，而根據潘建志醫師表示，台灣從去年一月開始已經享受了一年多的自由，目前本土疫情持續嚴峻，現在全台的警戒強度也被國外學者評定為74分。

▲（圖／翻攝自潘建志醫師臉書）
▲比較以色列、紐西蘭與南韓，台灣目前的封城警戒強度維持在74分。（圖／翻攝自潘建志醫師臉書）
潘建志醫師也指出，觀察以色列、紐西蘭及南韓三個國家的第一次封城，都是原始武漢病毒株而不是現在傳染力更強的英國變種，而其封城警戒強度都超過80分，接近四級封城警戒才把疫情壓下來，且需要花費2至3個月的時間，而解封後過了1至4個月又得再度升級。

▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
潘建志醫師坦言「未來難以預測，之前有學者回顧以前不少人寫過的疫情預測論文，結果是全部槓龜」，但他也根據封城警戒強度曲線圖表示「這樣大家心裏就有底了，參考一下」，此外，潘建志醫師也認為基台灣確診數基本上受限於檢驗量能，「不過應該很快會改進」。（編輯：楊智傑）

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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