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暫停施打第一劑？中國多地開始推動接種第二劑疫苗

▲中國近日多地傳出6月10日暫停施打疫苗，當地衛生單位強調是調整疫苗接種優先次序，7月會視情況調整。 (圖／翻攝sinopharm）
▲中國近日多地傳出6月10日暫停施打疫苗，當地衛生單位強調是調整疫苗接種優先次序，7月會視情況調整。 (圖／翻攝sinopharm）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-26 17:44:28

中國近期大力推動新冠疫苗接種，但是西安、陝西、安徽、廣州等多個地方有民眾收到通知，6月10日「停止新冠疫苗第一針接種，全面進入第二針階段」呼籲民眾趕緊接種，還有傳言說沒打就趕不上了，引起民眾擔憂。衛健委出面回應，6月10日至6月結束會集中第二劑疫苗接種，並非停止第一劑疫苗接種。

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中國媒體報導，衛健委表示7月後將繼續第一劑、第二劑疫苗的接種工作，還未接種第一劑的民眾不用擔心無法接種，但還是要盡快施打。西安疾控中心表示，6月9日至30日期間，要接種第一劑疫苗的民眾還是可以透過線上預約，但要施打第二劑疫苗的人會優先接種。

廣州梧州市衛健委表示，當地的接種政策則是6月10日前重點保障第一劑疫苗接種，6月10日至30日重點保障已接種第一劑的群眾完成第二劑接種，其間將暫停第一劑疫苗接種服務。7月開始，將會根據疫苗供應狀況繼續第一劑疫苗。

中國工程院院士鍾南山5月中旬表示，當中國的接種率約為23%，距離群體免疫70%至80%仍待努力，呼籲民眾積極接種疫苗。中國國家衛健委24日數據顯示，31省、新疆建設兵團累計接種超過5億劑疫苗，自從13日開始，每日接種劑量超過1200萬劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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