我是廣告 請繼續往下閱讀
父母們擔心著孩子這樣大人跟著一起吃外食，會讓他們的營養攝取不夠，一方面卻又被工作追著跑，實在是無法有體力跟心力在家好好煮一頓飯來吃。再加上近年來外送平台提供方便的服務，成為不少人晚餐的選擇。
「但畢竟對小朋友來說，均衡營養對他們實在太重要了！」Heho健康營養師吳宜庭說道，而且不均衡的飲食型態會讓孩子們出現免疫力下降，加上容易缺乏特定微量元素，也會造成注意力不集中，進而影響學習成效的情形。
在最新一集的《營養TalkTalk》中，吳宜庭也開箱了 5 道常見的外食餐點，像是有炸雞咖哩飯、牛丼飯、滷味、 炸醬麵，以及炸雞薯條，以營養師的視角點出了一些問題，並且也提出一些調整建議，就算是真的要吃以上類別的餐點，也能讓身體減少一些負擔，並且補足該餐所需要攝取的營養喔！
挑選外食3要點，讓外食也能營養過關
因為外食大多屬於高油、 高鈉，以及少青菜的型態，所以只要掌握以下 3 點的搭配原則，就能讓外食變成營養又健康：
- 主食不要油炸。
- 有湯汁的餐點，盡量備註清淡或是醬汁少。
- 多點一份燙青菜或青菜湯。
最後多點一份青菜，就是因為外食普遍缺少蔬菜類，加上這也是小朋友最容易吃不足的其中一類食物，但其實多一份蔬菜，不僅可以增加飽足感，又能吃到蔬菜所含的營養素，會是一餐外食中必搭配的一道菜色。
其實讓小朋友健康的成長，需要的並不是多「豐盛」的菜色，「均衡營養」才是最重要的關鍵啦！
文、影 / 彭幸茹 圖 / 何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策 /【營養TalkTalk】小孩總跟著大人們吃外食？挑選3原則讓外食變得營養又健康
孩子容易生病就喝雞精補身？營養師：3大飲食原則讓免疫力自然跟著好
早上趕不及幫孩子預備早餐，只好外面買？把握3大原則讓外食早餐不NG