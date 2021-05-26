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防疫生活對策 /【營養TalkTalk】小孩總跟著大人們吃外食？挑選3原則讓外食變得營養又健康

防疫生活對策 /【營養TalkTalk】小孩總跟著大人們吃外食？挑選3原則讓外食變得營養又健康
防疫生活對策 /【營養TalkTalk】小孩總跟著大人們吃外食？挑選3原則讓外食變得營養又健康

Heho健康

2021-05-26 18:01:30

「每天下班接小孩回家都已經七、八點了，根本沒有時間煮晚餐，只好買外食，到底外食怎麼吃會比較好呢？」以上這個問題，是身為現代社會中的雙薪家庭的飲食日常！

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父母們擔心著孩子這樣大人跟著一起吃外食，會讓他們的營養攝取不夠，一方面卻又被工作追著跑，實在是無法有體力跟心力在家好好煮一頓飯來吃。再加上近年來外送平台提供方便的服務，成為不少人晚餐的選擇。

「但畢竟對小朋友來說，均衡營養對他們實在太重要了！」Heho健康營養師吳宜庭說道，而且不均衡的飲食型態會讓孩子們出現免疫力下降，加上容易缺乏特定微量元素，也會造成注意力不集中，進而影響學習成效的情形。

在最新一集的《營養TalkTalk》中，吳宜庭也開箱了 5 道常見的外食餐點，像是有炸雞咖哩飯、牛丼飯、滷味、 炸醬麵，以及炸雞薯條，以營養師的視角點出了一些問題，並且也提出一些調整建議，就算是真的要吃以上類別的餐點，也能讓身體減少一些負擔，並且補足該餐所需要攝取的營養喔！

挑選外食3要點，讓外食也能營養過關

因為外食大多屬於高油、 高鈉，以及少青菜的型態，所以只要掌握以下 3 點的搭配原則，就能讓外食變成營養又健康：

  • 主食不要油炸。
  • 有湯汁的餐點，盡量備註清淡或是醬汁少。
  • 多點一份燙青菜或青菜湯。
不要油炸就是要減少油脂的攝取，而且炸物的營養價值低，容易增加孩子的肥胖機率。再來就是湯汁的部分，因為湯汁普遍都有鈉含量過高的問題，像是滷味、火鍋、拉麵等，所以選擇這一類的餐點，最好是選擇清淡的湯頭，並且最好不要添加額外的醬汁，也盡量不要把湯喝完，當然能不喝就不喝會最好。

最後多點一份青菜，就是因為外食普遍缺少蔬菜類，加上這也是小朋友最容易吃不足的其中一類食物，但其實多一份蔬菜，不僅可以增加飽足感，又能吃到蔬菜所含的營養素，會是一餐外食中必搭配的一道菜色。

其實讓小朋友健康的成長，需要的並不是多「豐盛」的菜色，「均衡營養」才是最重要的關鍵啦！

文、影 / 彭幸茹  圖 / 何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策 /【營養TalkTalk】小孩總跟著大人們吃外食？挑選3原則讓外食變得營養又健康

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