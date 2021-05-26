全台停課延期 台中葳格啟動遠距教學2.0互動零距離

國內疫情警戒升級，各級學校延長停課至6月14日。葳格國際學校停課不停學，啟動遠距教學2.0，除提供線上課程，為免學生宅在家長時間面對電腦產生孤島現象，運用科技app推出線上班親會、線上同樂會、互動體能課程等，將課堂實體互動轉成數位虛擬互動，讓學習有趣又有效。





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葳格中學校長張祝芬表示，葳格是全台第一所發展行動學習的學校，近年更致力發展人工智慧、資訊科技課程有成，所以受疫情衝擊，全台各級學校停課之際，葳格的超前備戰搶得先機，利用ESL課程等完整配套措施，推動教師與學生互動性更好的線上課程，可謂啟動2.0升級版的遠距教學。國內疫情警戒升級，各級學校延長停課至6月14日。葳格國際學校停課不停學，啟動遠距教學2.0，除提供線上課程，為免學生宅在家長時間面對電腦產生孤島現象，運用科技app推出線上班親會、線上同樂會、互動體能課程等，將課堂實體互動轉成數位虛擬互動，讓學習有趣又有效。





葳格中學校長張祝芬表示，葳格是全台第一所發展行動學習的學校，近年更致力發展人工智慧、資訊科技課程有成，所以受疫情衝擊，全台各級學校停課之際，葳格的超前備戰搶得先機，利用ESL課程等完整配套措施，推動教師與學生互動性更好的線上課程，可謂啟動2.0升級版的遠距教學。





▲台中葳格國際學校啟動遠距教學2.0，將課堂實體互動轉成數位虛擬互動，讓學習有趣又有效。（圖／葳格提供）

因為，一般遠距教學，教師通常得在家或學校獨自備課、上課，沒有學生參與互動。學生更孤單，宅在家長時間面對電腦螢幕學習，很容易產生孤島現象。葳格啟動2.0遠距教學，除了課堂知識外，更依時事脈動、課堂周間活動帶動學生互動、舉辦線上班親會、TALENT SHOW等，此外，也要求導師善用電訪、line了解孩子在家學習狀況，關心學生身心健康，將課堂實體互動轉為數位虛擬互動。





以葳格教育體系中的幼兒園為例，同步中小學ESL課程的行動學習模式，分級推出線上瑜珈課，英文繪本課等，並帶領孩子理解生活中存在可能致病的細菌，讓孩子理解該如何抵抗病菌侵襲。





張祝芬表示，小學ESL課程更生動活潑，將英語融入生活中，由教師穿上鱷魚裝，介紹爬行動物球蟒、刺尾飛蜥在體型特徵、棲息地、生活習性、生存現況與困境，以及如何改善保護動物棲息地等，唱作俱佳吸引學生目光，讓單調的遠距教學更有趣。為了創造師生互動教學效果，學生還被要求製作海報回饋，讓老師不致唱獨角戲，虛擬互動也能帶動笑聲，如同線上同樂會，創造葳格獨樹一格的ESL特色課程。

















因為，一般遠距教學，教師通常得在家或學校獨自備課、上課，沒有學生參與互動。學生更孤單，宅在家長時間面對電腦螢幕學習，很容易產生孤島現象。葳格啟動2.0遠距教學，除了課堂知識外，更依時事脈動、課堂周間活動帶動學生互動、舉辦線上班親會、TALENT SHOW等，此外，也要求導師善用電訪、line了解孩子在家學習狀況，關心學生身心健康，將課堂實體互動轉為數位虛擬互動。





以葳格教育體系中的幼兒園為例，同步中小學ESL課程的行動學習模式，分級推出線上瑜珈課，英文繪本課等，並帶領孩子理解生活中存在可能致病的細菌，讓孩子理解該如何抵抗病菌侵襲。





張祝芬表示，小學ESL課程更生動活潑，將英語融入生活中，由教師穿上鱷魚裝，介紹爬行動物球蟒、刺尾飛蜥在體型特徵、棲息地、生活習性、生存現況與困境，以及如何改善保護動物棲息地等，唱作俱佳吸引學生目光，讓單調的遠距教學更有趣。為了創造師生互動教學效果，學生還被要求製作海報回饋，讓老師不致唱獨角戲，虛擬互動也能帶動笑聲，如同線上同樂會，創造葳格獨樹一格的ESL特色課程。















