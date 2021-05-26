立院明協商紓困預算 林為洲：盼採購BNT、擴充快篩能量
台灣新冠肺炎疫情延燒，全國進入第三級警戒，立法院明（27）日將針對紓困預算進行黨團協商。國民黨立委林為洲今（26）日表示，朝野支持追加紓困預算，但不代表可以胡亂花救命錢，行政院預計將花掉6300億元納稅錢，他將提出附帶決議，要求擴充快篩檢驗能量、購買BNT疫苗、推出家庭照顧假津貼、防疫工作獎勵津貼等。
記者余祥／台北報導
2021-05-26 18:16:19｜2021-05-26 18:16:29
林為洲指出，台灣環境不同於去年，已爆發社區感染，許多企業面臨歇業，勞工也面臨無薪假甚至裁員情形，紓困迫在眉睫，不分朝野都支持政府追加防疫紓困預算，且應儘速通過，但不代表可以胡亂來，去年為了照顧玉蘭花、流動攤販的加碼紓困，引爆的「紓困之亂」殷鑑不遠，疫情嚴峻情況下，更要避免類似狀況。
林為洲說，他已準備提出附帶決議，首先，擴充快篩與檢驗能量，及便民快速篩檢系統，其次是購買國人接種意願高的BNT或莫德納疫苗，還有配合防疫的家庭照顧假津貼，以及第一線醫護及相關防疫人員超時或危險工作津貼與退休醫護自願參與防疫工作獎勵津貼等預算。
他表示，這些是台灣人的「當務之急」，OECD國家中的德國，在學校和托育設施關閉時，勞工可以請6週「有薪」照顧假，其補助為薪水的67%，且雇主支付後可以向政府申請補助，台灣可以效仿學習來解決因家庭照顧假沒有薪水所影響的生計問題。
林為洲提到，在先前防疫紓困預算中，衛福部已用掉將近120億元購買疫苗，但目前僅有少數的AZ疫苗到貨，台灣人民也對該疫苗充滿疑慮，衛福部應該更主動訂購國人接種意願高之BNT或莫德納疫苗，提高注射疫苗意願與普及率。
他呼籲執政黨拋下歧見，聆聽在野黨意見來研擬第三次追加的防疫紓困預算案，把錢用在對地地方，讓台灣打贏這次的防疫戰爭。