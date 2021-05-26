專責病房不限一人一室　柯文哲：未來專責病床可達1000床

新冠肺炎疫情在北台灣持續升溫，尤其台北市首當其衝。台北市長柯文哲日前向中央建議，專責病房應該從原本一人一間擴充至兩人一間，而中央防疫指揮中心也開放，也因此台北市現階段的病房壓力也稍微降低，未來將能夠騰出1023床收治確診患者，降低醫療量能的壓力。





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台北市政府下午召開北市疫情相關記者會，柯文哲指出，經過昨天緊急動員，把負壓隔離病房、普通隔離病房列出，每房可以多收一名病人的話，目前北市是1023床的容量，日前很多救護車卡在急診室外面沒辦法送病人的狀況，現在已經好很多，也感謝北市醫院緊急應變，讓病床增加。





柯文哲強調，自己近日去醫療現場看，加護病房幾乎滿床，醫療能量相當緊繃，目前確診案例數每天增加，這些病人也不是今天診斷、明天就好，相當程度都會留在醫院內，也許一週、兩週甚至更長，病人慢慢累積越來越多，對於醫療體系的壓力，且按照目前狀況，還是相當程度的自動自發封城，才沒像義大利、印度一下子病例數暴增，勉強控制在醫療體系可控範圍內。





柯文哲也向中央喊話，不要只在辦公室裡面看數字，而是應該到第一線實際查看醫療情況。「我昨天晚上去醫院視察，才剛好看到一個人被送出來。」柯文哲說，下到第一線實際看病房，或直接到防疫專責病房外，問那些護理師現在裡面裝多少病人？若防疫專責病房差不多都裝滿了，急診ICU、加護病房也滿了，這就是問題。



