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產前需快篩！女星疫情下喜迎二胎　曝「生產影片」超感人

▲劉伊心順利產下二寶。（圖／劉伊心提供）
▲劉伊心順利產下二寶。（圖／劉伊心提供）

記者朱曼寧/台北報導

2021-05-26 22:00:00

藝人劉伊心與「老虎牙子」品牌執行長林志隆，婚後感情甜蜜，不只經常在社群上放閃，更在月初舉辦了即將卸貨的「脫單派對」，而兩人才在兩年前才喜迎寶貝女兒「牙子」，今年5月底又傳來誕下小王子的好消息！

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2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情升溫，劉伊心的生產之路也變得一波三折，她透露診所為了安全起見，在產前的48小時，還要求必須做新冠肺炎快篩以防萬一；除此之外，診所也為她做了生產前的最後一次產檢，不料卻發現寶寶在腹中被臍帶繞頸兩圈，得知消息的她非常擔心、無法入睡，但醫生表示毋須緊張。她事後回想起笑著說：「聽人家說臍帶繞頸的寶寶是帶著使命來報恩的，所以二寶一定是個乖孩子！」

▲劉伊心順利產下二寶。（圖／劉伊心提供）
▲劉伊心的二寶出生日期和老公同一天。（圖／劉伊心提供）
問及生產第二胎與第一胎的差別？劉伊心則是氣色紅潤地說：「比較會用力了！」語畢惹得眾人發笑。對於「二手媽媽」劉伊心來說，即便已經有過一次生產經驗，但因為肚子裡的寶寶不同，身體條件也不一樣。她回憶起當初生產牙子的景象，在順利產下寶寶的那刻，她和老公林志隆的眼角都因感動而泛著淚光。

而這次二寶也很會挑時間，出生的日期和老公同一天，都是5月24日的雙子座寶寶，劉伊心說：「這是上帝給老公最好的生日禮物！」。她還說自己本來在產前一天就要到診所報到，但因為疫情關係，臨時改成當天早上再到就好；沒想到到了早上要去診所前，又收到訊息說改至下午，讓她一顆心懸著好久，不知道自己是不是能如期生產。雖然腹中胎兒才37週，但她這次宮縮又特別嚴重，身為媽媽的她直覺：「隨時都可能蹦出來！」。在生產過程中，劉伊心陣痛不斷，也因為有打催生的藥劑，寶寶的心跳速度變慢並緊急補氧，讓她更是不安。好在老公林志隆一路陪伴，從病房到產房一路緊盯，並全程握著她的手，不停地輕撫她的肚子和背部，希望能讓她感到安心及放鬆。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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