產前需快篩！女星疫情下喜迎二胎　曝「生產影片」超感人

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問及生產第二胎與第一胎的差別？劉伊心則是氣色紅潤地說：「比較會用力了！」語畢惹得眾人發笑。對於「二手媽媽」劉伊心來說，即便已經有過一次生產經驗，但因為肚子裡的寶寶不同，身體條件也不一樣。她回憶起當初生產牙子的景象，在順利產下寶寶的那刻，她和老公林志隆的眼角都因感動而泛著淚光。
而這次二寶也很會挑時間，出生的日期和老公同一天，都是5月24日的雙子座寶寶，劉伊心說：「這是上帝給老公最好的生日禮物！」。她還說自己本來在產前一天就要到診所報到，但因為疫情關係，臨時改成當天早上再到就好；沒想到到了早上要去診所前，又收到訊息說改至下午，讓她一顆心懸著好久，不知道自己是不是能如期生產。雖然腹中胎兒才37週，但她這次宮縮又特別嚴重，身為媽媽的她直覺：「隨時都可能蹦出來！」。在生產過程中，劉伊心陣痛不斷，也因為有打催生的藥劑，寶寶的心跳速度變慢並緊急補氧，讓她更是不安。好在老公林志隆一路陪伴，從病房到產房一路緊盯，並全程握著她的手，不停地輕撫她的肚子和背部，希望能讓她感到安心及放鬆。
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