又一強烈氣旋侵襲！雅思襲擊印度東岸　當局急撤120萬人

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，卻接連2週碰上熱帶氣旋肆虐。繼強烈氣旋陶特（Tauktae）侵襲西岸之後，熱帶氣旋雅思（Yaas）也撲向印度東岸，為當地帶來強風和洪水。





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強烈熱帶氣旋陶特侵襲之後，熱帶氣旋雅思也襲擊印度。印度氣象局指出，雅思已經轉變成極端強烈熱帶氣旋，26日上午9時在印度東岸奧里薩省（Odisha）達姆拉（Dhamra）以北登陸。《彭博社》報導表示，雅思風速超過每小時155公里，並且帶來強降雨，預計26日至28日都會受到影響。





印度氣象局也向主要遭到侵襲的東岸西孟加拉邦及奧里薩邦沿海發出紅色警報，提醒當地居民和船隻注意。根據《新德里電視台》（NDTV）報導，包括西孟加拉、奧里薩省以及加爾克漢德。省（Jharkhand）在25日晚上，已經緊急撤離超過120萬居民。受到風暴影響，加爾各答機場也被迫關閉，當地的港口、煉油廠以及工廠也都處於警戒狀態。





極端強烈氣旋雅思襲擊之下，奧里薩省決定從25日至27日暫停新冠肺炎篩檢與疫苗接種和疫情調查等相關工作，但衛生部門也準備好快篩工具，準備在極端強烈熱帶氣旋過境後，立刻展開篩檢工作。印度內政部長夏哈（Amit Shah）也下令，要求各州政府確保醫院、實驗室以及疫苗冷藏庫等醫療設施，提供足夠的備用電源。





熱帶氣旋陶特先前重創了印度西岸，造成140人死亡與失蹤，更有將近10萬人流離失所。面對這一波雅思的襲擊，印度國家災害應變部隊（NDRF）和印度軍方都表示，已在可能遭熱帶氣旋侵襲的沿海地區部署好救難隊，隨時展開救災救難工作。





▲雅思來勢洶洶，海邊的攤商遭到洪水侵襲。（圖／美聯社／達志影像）