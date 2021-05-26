COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

姚愛寗居家防疫開直播　釣出日本女星有村架純留言

▲姚愛寗開直播分享居家生活。（圖／華研）
▲姚愛寗開直播分享居家生活。（圖／華研）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-26 21:00:00

姚愛寗（Pipi）、林葦妮（木木）、Karencici參加華研「LIVE FROM HOME」IG接龍直播，姚愛寗分享先前進行舞台劇《暫時停止青春》巡演，因為演出太專心投入培養情緒，差點忘記上台的驚險過程，直播還引來日本演員有村架純留言，姚愛寗超級意外，也開心地用日文跟她打招呼。  

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林葦妮（左）、Karencici直播與粉絲互動。（圖／華研）
▲林葦妮（左）、Karencici直播與粉絲互動。（圖／華研）
姚愛寗和于子育、吳定謙合作《暫時停止青春》，一次在舞台旁培養情緒準備上台，結果因為太過投入而錯過出場時機，「台上的嘉千姊與宏正都傻眼，我們才驚覺不對，趕快走上舞台」，而疫情期間，姚愛寗在家重溫經典卡通《玩偶遊戲》，更大方展示自己的礦石收藏，提起因為許哲珮而與礦石結緣，後來更特地去上礦石療癒課程，學習怎麼讀取礦石訊息與運用能量。

▲有村架純透露戲路不想被定型。（圖／翻攝自有村架純ちゃんねる推特）
▲有村架純現身姚愛寗IG留言。（圖／翻攝自有村架純ちゃんねる推特）
林葦妮身穿阿嬤花襯衫直播，本來是為了娛樂大家搏君一笑，沒想到粉絲盛讚造型很時尚，讓木木樂不可支，更玩心大發，現場秀起配音才藝。從小就喜歡玩配音遊戲的木木，表演她的得意之作，經典動畫電影《魔法阿媽》主角豆豆的的聲音，粉絲驚訝留言：「真的好像，根本原音重現。」Karencici則教大家化妝，湧入大票粉絲搶學她私藏的電眼妝容，雖然防疫在家，但她卻不覺得無聊，陪愛犬遊戲、寫歌、看劇，過得很充實。  

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.14%44.86%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.04%25.96%
2021-05-24-2021-05-27
當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

繼續作答
快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

繼續作答
即時
推薦閱讀