姚愛寗居家防疫開直播　釣出日本女星有村架純留言

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姚愛寗和于子育、吳定謙合作《暫時停止青春》，一次在舞台旁培養情緒準備上台，結果因為太過投入而錯過出場時機，「台上的嘉千姊與宏正都傻眼，我們才驚覺不對，趕快走上舞台」，而疫情期間，姚愛寗在家重溫經典卡通《玩偶遊戲》，更大方展示自己的礦石收藏，提起因為許哲珮而與礦石結緣，後來更特地去上礦石療癒課程，學習怎麼讀取礦石訊息與運用能量。
林葦妮身穿阿嬤花襯衫直播，本來是為了娛樂大家搏君一笑，沒想到粉絲盛讚造型很時尚，讓木木樂不可支，更玩心大發，現場秀起配音才藝。從小就喜歡玩配音遊戲的木木，表演她的得意之作，經典動畫電影《魔法阿媽》主角豆豆的的聲音，粉絲驚訝留言：「真的好像，根本原音重現。」Karencici則教大家化妝，湧入大票粉絲搶學她私藏的電眼妝容，雖然防疫在家，但她卻不覺得無聊，陪愛犬遊戲、寫歌、看劇，過得很充實。
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