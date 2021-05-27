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東京等9地疫情延燒　緊急事態擬延至6月20日

▲日媒報導，日本政府正協調延長9都道府縣「緊急事態宣言」跟沖繩縣同步在6月20日解禁，預料本月28日將做最後決定。包括東京等疫情嚴峻地區，都認為目前無法解除緊急事態。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日媒報導，日本政府正協調延長9都道府縣「緊急事態宣言」跟沖繩縣同步在6月20日解禁，預料本月28日將做最後決定。包括東京等疫情嚴峻地區，都認為目前無法解除緊急事態。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-27 05:58:45

（中央社東京26日綜合外電報導）日媒報導，日本政府正協調延長9都道府縣「緊急事態宣言」跟沖繩縣同步在6月20日解禁，預料本月28日將做最後決定。包括東京等疫情嚴峻地區，都認為目前無法解除緊急事態。

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日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本時事通信社報導，日本政府可能在28日決定延長包括東京都在內的9都道府縣「緊急事態宣言」實施期間，從原本的5月31日延到6月20日。

一旦日本政府確定延長9地「緊急事態宣言」，地方政府原則上將持續籲請供酒餐飲店停業，也會限制相關活動的參與人數上限。

日本政府內部評估分析認為，目前實施「緊急事態宣言」的9都道府縣，在疫情現況及醫療能量方面尚未獲得充分改善；首相菅義偉明天將跟相關部會首長研商，敲定延長案的細節。

依往常標準流程，日本政府將於28日上午舉行由專家組成的基本防疫因應方針分科委員會，諮詢與會專家意見後，再由日本政府防疫對策本部會議做最後決定。目前預料菅義偉會後將舉行記者會，呼籲民眾持續配合防疫。

日本全境共有包括北海道、東京都、愛知縣、京都府、大阪府、兵庫縣、岡山縣、廣島縣、福岡縣及沖繩縣共10都道府縣，屬「緊急事態宣言」對象地區，但除了沖繩縣較晚納入，以致解禁日為6月20日外，其餘9都道府縣原先都預計5月31日解除。

9都道府縣中，大阪府、京都府及兵庫縣原則上將共同籲請中央延長「緊急事態宣言」期間；北海道、廣島縣及岡山縣，今天已提出延長宣言期間的籲請；愛知縣也算已向中央提出延長籲請。

東京都由於新增病例仍居高不下，加上重症患者在過去一個月從50人增加到71人，讓東京都政府判斷還不到解除宣言的階段，將籲請中央延長。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1100526

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