被酸「疫情升溫就返美」！百萬YouTuber澄清：絕對不可能

熱愛台灣文化的美籍YouTuber莫彩曦擁有超過百萬人次訂閱，由於時常拍攝分享與家人體驗的台灣生活，在網路社群上擁有相當高的人氣。不過日前也因為上傳了回美國的紀錄影片，遭網友質疑「台灣疫情升溫就回美國」。對此，莫彩曦和老公Adam也特別拍片澄清，更嚴正聲明「我們永遠不會這樣子離開台灣。」

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莫彩曦於5月22日上傳一部「【台灣，我們下次見】四月回美國不用隔離？記錄我們這次在台最後一天」的影片，沒想到卻被酸民質疑回美國時間正好是台灣新冠肺炎疫情升溫之際，是否因此才馬上搭乘飛機回美國。而面對這些負面聲音，她也在24日上傳最新的影片澄清，「首先我們想說，我們絕對不可能這樣子離開台灣，當然會跟你們死守到底！」。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)

影片中莫彩曦解釋，自己4月12日就已訂購好4月30日返回美國的機票，而且兩人在台灣的房子租約也只到4月底，本來兩人規劃預計5月就要返美，只是兩人因為捨不得離開，這才遲遲沒有訂購機票，直到最後一刻才決定在四月底離開台灣，並拍攝美國目前不要求檢疫的政策。

▲莫彩曦與老公強調兩人仍持續關注台灣防疫動向。（圖／翻攝自YouTube莫彩曦）

此外，兩人也曬出購買機票的單據，指出自己回到美國後仍乖乖隔離了一周，同時也去進行簡單的病毒檢測，接著才從新聞媒體上發現台灣本土疫情連續新增確診案例，這也讓她無奈表示「我覺得很難相信，我們住台灣8個多月沒有一個本土案例，然後隔離完回來就突然剛好有」，同時也表示兩人仍持續關注台灣防疫作為，「台灣，我相信你們會處理得很好！」。（編輯：楊智傑）