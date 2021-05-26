萌貓主動求包養！ 馬來西亞貓叼骨肉闖空門

不愛親人的流浪貓，突然親近人真的會讓人又驚又喜。馬來西亞有一隻母貓疑因想保護好唯一的小孩，多次鑽紗門空隙進入網友的家中。該名網友見狀便將他們的可愛模樣拍下，上傳臉書後引起網友們的大量關注，引爆話題。

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該名網友暱稱為王小姐，平時住在馬來西亞檳城，幾個月前，她留意到一隻流浪母貓，似乎在她家的停車位置住了下來。由於平日她也會餵這浪貓，因此並不覺有大問題。最近這流浪貓似乎剛生下小貓，並顯得很是驚慌。

由於不方便養在家中，王小姐將兩隻貓安置在停車場，且天天送水送糧，其實和養在家中一樣了。這天王小姐正忙着家務，沒料到這貓咪竟然叼着小貓，直接闖入家中。

即使王小姐將他們抱出家中，母貓仍堅持叼貓回來，似乎知道王小姐會妥善照顧他們。有趣的是，母貓每次「闖空門」，都大搖大擺踏入客廳，彷彿是自己家一樣，完全不在乎頻頻他們的王小姐。





許多網友紛紛留言笑著說，搞不好這是好運貓咪，主動來求包養。可惜的是，王小姐表示，由於家裡已有４隻貓咪，加上丈夫不允許繼續再養，因此實在無法把浪貓收養，但仍然會天天送食糧給他們，並帶他們去節育和打針，讓他們能安心在停車場住下。



