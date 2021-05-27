習近平：中歐關係有機遇也有挑戰　要妥善管控分歧

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說，可以預見，未來中歐關係既擁有新的機遇，也面臨各種挑戰，關鍵是要牢牢把握全面戰略夥伴關係大方向，妥善管控分歧，維護合作共贏的主基調。
習近平並表示，希望西班牙政府為推動中歐關係行穩致遠，繼續發揮建設性作用。
他還說，中國與西班牙互為重要戰略夥伴和重要合作夥伴，雙方應該相互理解，相互支持。中國願與西班牙擴大雙邊貿易往來積極，推進港口物流、智慧城市、清潔能源等合作計畫，加強與拉美、非洲第三方合作，深化兩國人文交流。
報導引述桑傑士（Pedro Sanchez）說，面對疫情帶來的嚴峻挑戰，各國更加需要團結合作維護多邊主義。西班牙願與中國保持高層交往，加強經貿合作，深化文化人文領域交流，歡迎中國企業赴西班牙投資合作，西班牙也願為推動歐中戰略夥伴關係發展繼續發揮積極作用。
歐洲議會20日以懸殊比數表決通過凍結中歐投資協定，直到中國取消對歐盟政治人物的制裁為止。
中國國務委員兼外長王毅25日在北京透過視訊出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）「中國專場」活動時則表示，中方始終認為合作是中歐關係的大方向，在中歐之間搞政治對抗和經濟脫鉤，不符合歐方利益，也不可能長久。（編輯：邱國強）1100526