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習近平：中歐關係有機遇也有挑戰　要妥善管控分歧

▲歐洲議會凍結中歐投資協定後，中國國家主席習近平與西班牙總理桑傑士通話時說，中歐關係未來既擁有新機遇，也面臨各種挑戰，要妥善管控分歧，維護合作共贏的主基調。資料照。（圖／翻攝自新華社）
▲歐洲議會凍結中歐投資協定後，中國國家主席習近平與西班牙總理桑傑士通話時說，中歐關係未來既擁有新機遇，也面臨各種挑戰，要妥善管控分歧，維護合作共贏的主基調。資料照。（圖／翻攝自新華社）

中央社

2021-05-27 05:53:53

（中央社記者繆宗翰北京26日電）歐洲議會凍結中歐投資協定後，中國國家主席習近平今天與西班牙總理桑傑士通話時說，中歐關係未來既擁有新機遇，也面臨各種挑戰，要妥善管控分歧，維護合作共贏的主基調。

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根據中國中央電視台晚間播出的「新聞聯播」，習近平在通話時指出，雖然發生了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，但中歐務實合作顯示出巨大潛力。

他說，可以預見，未來中歐關係既擁有新的機遇，也面臨各種挑戰，關鍵是要牢牢把握全面戰略夥伴關係大方向，妥善管控分歧，維護合作共贏的主基調。

習近平並表示，希望西班牙政府為推動中歐關係行穩致遠，繼續發揮建設性作用。

他還說，中國與西班牙互為重要戰略夥伴和重要合作夥伴，雙方應該相互理解，相互支持。中國願與西班牙擴大雙邊貿易往來積極，推進港口物流、智慧城市、清潔能源等合作計畫，加強與拉美、非洲第三方合作，深化兩國人文交流。

報導引述桑傑士（Pedro Sanchez）說，面對疫情帶來的嚴峻挑戰，各國更加需要團結合作維護多邊主義。西班牙願與中國保持高層交往，加強經貿合作，深化文化人文領域交流，歡迎中國企業赴西班牙投資合作，西班牙也願為推動歐中戰略夥伴關係發展繼續發揮積極作用。

歐洲議會20日以懸殊比數表決通過凍結中歐投資協定，直到中國取消對歐盟政治人物的制裁為止。

中國國務委員兼外長王毅25日在北京透過視訊出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）「中國專場」活動時則表示，中方始終認為合作是中歐關係的大方向，在中歐之間搞政治對抗和經濟脫鉤，不符合歐方利益，也不可能長久。（編輯：邱國強）1100526

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