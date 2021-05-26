停課15天只退1千9！律師籲幼兒園「做1件事」：別兩頭賺
台灣疫情嚴峻，指揮中心日前宣布全台三級警戒延長，教育部也宣布延長停課至6月14日。另外也有不少家長關心是否有相關退費機制，對此，律師林智群也分享自身經歷，並呼籲幼兒園「做好1件事」別兩頭賺。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 21:34:33
林智群律師在臉書上發文分享，自己兩個孩子還在就讀幼稚園，也停課半個月，他本以為園方至少會退半個月的費用1萬5，結果最終只園方只退費1900元（為午餐費跟材料費）。
園方則表示「是依照台北市規定」，林智群律師一查詢後也發現「還真是如此，臺北市幼兒園收退費辦法第8條第2項規定，因為疫情停課，只退午餐費、點心費、活動費跟交通費，其他不退費」。不過他也呼籲幼兒園「麻煩照給老師薪水別給他們放無薪假兩頭賺！」
不少家長也在貼文下方回應「因為要支付老師薪水，重點是如果老師還是無薪假就真的無心」、「不在意。營運也是有成本的，共體時艱」、「希望老師們能拿到薪水＋１」、「我能接受這退費方式，但前提是老師有拿到薪水」、「希望幼兒園老師實際有拿到該有的薪水」。（編輯：潘毅）
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