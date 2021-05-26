今年慘業比去年更慘！謝金河曝1行業「非比尋常的慘淡」

本土新冠疫情持續升溫，台灣在短短11天已累計4133例確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全國防疫三級警戒將延長至6月14日，有許多公司苦撐不過去開始縮編資遣員工。財信傳媒董事長謝金河今（26）日就在臉書分析，「今年的慘業會比去年更慘」，更藉他與晶華酒店董事長潘思亮的對話，強調若疫情守不住進入封城地步，「經濟可能躺平」。

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▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

× ▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

謝金河發文提到，一早接到晶華酒店潘思亮董事長來訊「全台灣這次太低估這波疫情，最怕政府誤判，用去年治一級疫情解方來治此波三級疫情一定不夠，要雙份量才能治今年的三級疫情變種經濟病毒」，更稱由此可見潘思亮董事長的憂慮，接著更指出潘董事長在接受訪問時提到，「希望政府要電擊救命，也許經濟部王美花部長可以找潘董來共思對策」。

此外，謝金河也提到「潘思亮董事長是企業界的智多星，他對未來的趨勢發展一向抓得很精準」，例如在去年疫情來襲就曾利用空檔期加強員工培訓，「這次他又跳出來，可以感受到整個産業的肅殺之氣，這次恐怕非比尋常的慘淡」。謝金河斷言，若疫情持續超過一個月，甚至延續到半年，恐怕會有很多企業挺不住，其中旅遊業可能會最慘，「雄獅旅遊去年一股虧損5.9元，今年首季又虧1.15億元，如果疫情沒有改善，雄獅可能很慘烈，山富，五福也不輕鬆」。

▲受到邊境管制影響，包括航空公司及旅遊業都受到嚴重影響，放無薪假的人數增加。（圖／NOWnews資料照）

× ▲受到邊境管制影響，包括航空公司及旅遊業都受到嚴重影響，放無薪假的人數增加。（圖／NOWnews資料照）

不僅旅遊業，謝金河也點出「餐廳業這次只能外帶，災情會比去年慘很多」，接著也表示這次防疫升級到第三級可能讓內需產業窒息，如果走到剛性四級、台灣走到封城的地步，經濟可能躺平，「現在天天喊封城的人不知內心有什麼盤算？這是舉國同心抗疫的關鍵時刻，潘董的憂心，他似乎感受到下一步的危機！」。（編輯：楊智傑）

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)