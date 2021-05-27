中國疫苗外交　柬國千萬人接種計畫已達成23%

（中央社記者陳家倫河內26日專電）柬埔寨目前收到約600萬劑疫苗，其中有570萬劑來自中國。高棉時報（Khmer Times）報導，柬埔寨的千萬人接種計畫至24日已達成近23%，約228萬875人已經打了疫苗。
報導指出，這一數字是由柬埔寨國家COVID-19疫苗接種專門委員會（National Ad-hoc Commission forCOVID-19 Vaccination）所提供，其中有約170萬人已經注射了第2劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。
已經接種疫苗的對象包括外交使團、聯合國機構與國際組織人員及其家屬。
柬埔寨約有1700萬人口，當局計劃為1000萬人接種疫苗，以涵蓋全國人口的62%。
迄今，柬埔寨已經收到逾600萬劑的疫苗，包括由中國援助的170萬劑國藥集團（Sinopharm）疫苗、透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）獲得的32萬4000劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，以及從中國採購的400萬劑科興（Sinovac）疫苗。
柬埔寨新聞網站Fresh News報導，柬國衛生部26日通報，柬埔寨25日新增660人染疫，其中34例為境外移入病例。截至5月26日，柬國共2萬6989人確診，其中1萬9772人痊癒、190人染疫死亡。（編輯：韋樞）1100526